Smola za Domna Prevca, v Oslu norveška veselica #video

Po prvi seriji posamične tekme na Holmenkollnu je iz slovenskega zornega kota kazalo izvrstno, saj je bil Domen Prevc vodilni, Peter Prevc in Lovro Kos pa sta bila iz istim izkupičkom na šestem mestu. V drugi se nato ni razpletlo povsem po željah slovenskega tabora, čeprav so naši orli zabeležili lep ekipni uspeh. Domen je za vsega dve desetinki točke izgubil boj za zmagovalni oder. Brat Peter je zdrsnil na enajsto, Kos na 13. mesto. Veliki zmagovalec je postal Johan Andre Forfang. Družbo na zmagovalnem odru sta mu delala Rjoju Kobajaši in Stefan Kraft, ki je vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in vodilni v razvrstitvi turneje.