Dih jemajoč podvig japonskega skakalca Rjojuja Kobajašija na za rekordni polet narejeni skakalnici na Islandiji – pred dobrim mesecem dni je poletel 291 metrov – je navdušil tudi člane slovenske skakalne reprezentance. "Vsaj nekdo, ki je nekaj naredil za skoke," je neposreden Anže Lanišek. "Škoda, da ni šel 300." Žiga Jeler je dodal: "To je ena lepa brca v zadnjico." Ker, kot razlaga Domen Prevc: "Oprema je dejansko varna za veliko dajše polete, kot so na letalnici zdaj." In kdo od slovenskih orlov bi šel letet na Islandijo?

Ko smo na kondicijskem treningu v Kranju obiskali slovenske skakalce iz A-ekipe, smo jih povprašali tudi o aprilskem poletu njihovega japonskega tekmeca Rjojuja Kobajašija, ki je skušal na Islandiji poleteti 300 metrov daleč. Ob najdaljšem poletu je pristal pri 291 metrih, kar je zdaj neuradni svetovni rekord. In Anže Lanišek in kolegi so se ravno na to temo najbolj razgovorili. Kobajašija so v en glas podprli.

Še enkrat si poglejte Kobajašijeve polete proti 300 metrov (slika: Red Bull):

"Vsaj nekdo, ki je nekaj naredil za skoke"

Domen Prevc je prepričan, da oprema dovoljuje mnogo daljše polete, kot pa jih imajo danes v Planici ali Vikersundu. Foto: www.alesfevzer.com "Vsaj nekdo, ki je nekaj naredil za skoke, da grejo naprej. Zdi se mi, da v zadnjih letih vse stagnira in da gremo nazaj. Vemo, da je bila daljava 250 presežena leta 2015. Od takrat se je rekord spremenil za tri metre in pol, pa že to je dobrih sedem let. Škoda, da ni šel 300," je bil neposreden Lanišek. Na dosežek Petra Prevca sta se spomnila tudi brat Domen Prevc in Lovro Kos. "Meni se zdi zelo dobro, da se naredi ta premik, da nekdo dokaže, da je oprema dejansko varna za veliko daljše polete, kot so na letalnici zdaj. Da lahko končno naredimo spet korak naprej, nenazadnje bo kmalu deset let, odkar je Peter skočil 250. Sem mnenja, da lahko povečujemo daljave," je povedal Domen, Lovro pa dodal: "Biti mora res neverjetno, da si med prvimi, ki letijo prek 250 metrov, kot je Peter, in da prideš blizu 300, kot je zdaj Kobajaši. Biti mora res nekaj nepozabnega."

"Če bi vedeli, bi mu verjetno prepovedali"

Nihče v skakalnem svetu ni vedel, kaj pripravljajo, ker bi jim sicer prepovedali, je prepričan Žiga Jelar. Foto: www.alesfevzer.com "Dobro je, da je bil to Kobajaši, da je on naredil ta korak, ker ni politično sporen s FIS. Menim, da ima dovolj moči, da mu ne bo nihče nagajal in oporekal. Da lahko pelje to svojo pot. Vesel sem. To je čudovito gledati. Upam, da bodo naredili še kaj takega," je dodal Domen Prevc. V skakalnem svetu ni nihče vedel, da Kobajaši v sodelovanju z Red Bullom pripravlja ta podvig. "Če bi vedeli, bi mu verjetno prepovedali. Dobro, da ni nihče nič vedel," meni Žiga Jelar, ki je prepričan, da je zdaj čas, da se odgovorni v smučarskih skokih prebudijo. "Zdi se mi, da je bila to ena lepa brca v zadnjico, da se počasi začne razmišljati v to smer."

Rjoju Kobajaši na letalnici na Islandiji pri Akureyriju, pripravljeni prav za polete do 300 metrov. Foto: Red Bull Content Pool

Bi slovenski orli leteli na Islandiji?

Timi Zajc pravi, da njim ostane svetovno prvenstvo na 90-metrski skakalnici. A da sam prvi na 300-metrsko ne bi šel. Foto: www.alesfevzer.com Bi bil kateri od slovenskih orlov pripravljen kot prvi skočiti na tako pripravljeni letalnici in poskusiti poleteti do 300 metrov? "Težko rečem," je bil odkrit Jelar. Kos takšni priložnosti ne bi rekel ne: "Mislim, da bi jo vzel vsak skakalec, če bi jo dobil." Odgovor Domna Prevca smo pričakovali: "Ja, bi, seveda." Odličen letalec je tudi Timi Zajc: "Ne vem. Če bi jih šlo 15, bi verjetno šel, takole prvi pa vprašanje."

Zajc je Kobajašijev polet, dolg 291 metrov, komentiral z besedami, v katerih smo zaznali kanček cinizma do FIS. "Zelo dobro. To je bila za vse dobra novica ali pa šok. Sam je prestavil skoke na višjo raven. No, zase jih je, mi imamo letos še vedno svetovno prvenstvo na 90-metrski skakalnici."

Fjord pri Akureyriju za še osupljivejšo kuliso ob poletih do 291 metrov Foto: Red Bull Content Pool

"Mogoče bi bilo tudi na skakalnicah, ki imajo certifikate"

Čas je, da FIS prestavi kakšno prestavo višje, pravi Hrgota. Foto: www.alesfevzer.com In na koncu smo se o Kobajašiju in poletih do 300 metrov pogovarjali še s trenerjem Robertom Hrgoto, ki je poudaril ključno dejstvo tega podviga – dodatna promocija tega športa. "Če ne drugega, je dvignil zanimanje za skoke tudi tam, kjer ni toliko zanimanja zanje. Vsaka taka stvar prinese dobro in slabo. Pokazal je, kje so meje. Oziroma mej še nismo videli. Če ne drugega, ima zdaj FIS čas, da prestavi kakšno prestavo višje, in mogoče začnemo na letalnicah poskusiti leteti še kakšen meter dlje, v Planici in še kje."

Dokaz so torej dobili, da oprema omogoča skoke do 300 metrov. "Če je to mogoče na Islandiji na skakalnici, narejeni iz snega, mislim, da bi bilo to mogoče tudi na skakalnicah, ki imajo certifikate. Seveda pa ne smemo z glavo skozi zid. Pomembno je, da ne hitimo z odločitvami. A vidimo, da je mogoče in da se lahko zdaj z malo več poguma lotijo teh stvari."