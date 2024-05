Slovenska skakalna reprezentanca A že tri tedne trenira za naslednjo tekmovalno zimo, po dolgih letih zraven ni več Petra Prevca, neformalnega kapetana. "Fantje so se že navadili in sprejeli nalogo, da so zdaj oni na vrsti, da prevzamejo to vlogo," pravi glavni trener Robert Hrgota, ki ima novega pomočnika Mirana Zupančiča. Načrt za prihodnje tedne je: "Želimo obnoviti osnove, da stopimo korak nazaj, da naredimo temelje." Ta torek gredo prvič na skakalnico. Hrgota je spregovoril tudi o Giru in Tadeju Pogačarju, vemo, da je lani na Višarjah navijal za prijatelja Primoža Rogliča. "Se že veselimo Toura!"

Robert Hrgota o spremembah v ekipi Foto: www.alesfevzer.com Nova sezona, je tudi kaj sprememb? Na treningu vidimo nekaj novih obrazov, vemo pa tudi, koga po dolgih letih ni več zraven.

Ja, spremembe so predvsem v kadru tako pri fantih kot v štabu. Manjka en član, neformalni kapetan Peter Prevc. Mislim pa, da so se fantje že navadili tega in sprejeli nalogo, da so zdaj oni na vrsti, da prevzamejo to vlogo. Mislim, da so zato še bolj motivirani, še bolj zagnani. Pozimi so pred nami nekatere pomembne tekme, poleg novoletne turneje tudi svetovno prvenstvo, kjer branimo dve zlati medalji. Spremembe pa so tudi pri štabu. Priključil se nam je Miran Zupančič, ki je v prejšnjih sezonah deloval kot pomočnik v finski reprezentanci. Zelo se veselim, da ga imamo. Zamenjal je Gašperja Vodana, ki je bil z nami od začetka, odkar sem jaz zraven. Je svež veter. Mislim, da se vsi veselimo nove sezone.

Bo Anže Lanišek kot najstarejši prevzel neformalno vlogo kapetana?

Ta vloga nikoli ni bila dodeljena. Kapetanski trak, v narekovajih, dobiš oziroma si ga prislužiš. Menim, da je vsak od teh fantov lahko kapetan, lahko jih je tudi več. Pomembno je, da si fantje med sabo zaupajo in da takrat, ko je treba, stopijo skupaj. Za to pa ni potreben en kapetan, ampak močna ekipa.

Skakalci so dobili mesec dni počitnic, večina je odšla v tople kraje. In premor od treninga se je poznal, treba je bilo prebuditi noge. "Ja, malo so bile počasne, malo nenatrenirane, ampak s takimi treningi hitro prideš nazaj. Mislim, da smo že vsi kar v redu pripravljeni," je povedal Lovro Kos, Anže Lanišek pa: "Sploh letos smo imeli tak načrt, da poskusimo odpočiti glavo in telo. Mislim, da mi je to dobro uspelo in zdaj lahko iz tega gradimo." A Žiga Jelar pravi, da nimajo nič proti napornim fizičnim treningom: "To so treningi, ko premaguješ svoje sposobnosti. Najboljši občutek je, ko si utrujen in res veš, kaj si naredil zase. In iz dneva v dan čutiš 'musklfiber'."

Po treh tednih kondicijskih priprav fantje pravijo, da so prebudili mišice. Kakšen je načrt za prihodnje tedne?

Ta teden bomo začeli na skakalnici. Letos imamo tudi malo več časa kot lani, ko smo se morali pripravljati še na evropske igre. Imamo torej luksuz, da se lahko v miru pripravimo. Predvsem želimo obnoviti osnove, da stopimo korak nazaj, da naredimo bazo. Vemo, da osnove prinašajo rezultate. Osnove želimo dvigniti na tako raven, da lahko nadgradimo finese v zaključku pripravljalnega obdobja, da bo raven pripravljenosti za začetek sezone čim višja.

Anže Lanišek v fitnesu Foto: www.alesfevzer.com Lani poleti ste več delali z opremo in manj tekmovali. Kako bo letos?

Želja je, da gredo na prve tekme poletne velike nagrade fantje iz B-ekipe in določeni iz A. Da osvajajo točke, da se učvrstijo v lestvici za kvoto. Pomemben bo tudi drugi del obdobja, da osvojimo dodatno kvoto za začetek zime. Nekaj tekmovanj torej bo, a prvi del velike nagrade bodo opravljali bolj fantje iz B-ekipe, drugi del pa iz A.

Bili ste tudi na Švedskem v vetrovniku. Kakšen je bil namen tega?

Vsak obisk je neka nadgradnja. Z vsakim obiskom fantje ugotovijo nekaj več, dobijo kakšen občutek več. Na to moraš iti z odprto glavo. Ne smeš pričakovati, da se bodo določene stvari kar zgodile. V urah, ki jih preživijo v vetrovniku, to sami ugotovijo. To je možnost za testiranje določenih kosov opreme. Tam je bolj nadzorovano okolje, zato lažje testiraš. Obisk je bil pozitiven. Nekaj smo ugotovili. Zdaj pa je čas, da to preizkusimo na skakalnici.

Zagnani tudi na kondicijskih treningih: po treh tednih znojenja se zdaj vračajo na skakalnico. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi lani smo se na vašem kondicijskem treningu v Kranju srečali prav po koncu kolesarske dirke po Italiji. Takrat ste se vrnili z Višarij, kjer ste navijali za svojega nekdanjega kolega Primoža Rogliča. Ste letos spremljali tudi Tadeja Pogačarja?

Seveda, seveda. Navijamo za vse naše. Ta Tadejeva predstava je bila ... Je kar odstopal, bil je za razred boljši. Upam, da je bila konkurenca toliko slabša na Giru kot bo na Touru, da bo imel s Primožem veliko več dela, da bo boj res zanimiv. Mislim, da se že vsi veselimo tega Toura. Giro je bil res enostranski, bilo je zanimivo gledati, kako se je poigraval.

Robert Hrgota spremlja tudi kolesarje. Foto: www.alesfevzer.com So uspehi slovenskih športnikov dodatna spodbuda tudi za vas, za preostale športnike?

Vsak rezultat, vsaka tekma, vsaka slovenska zastava, ki jo vidiš, ti da neko samozavest. Tega je bilo v preteklosti manj. Verjamem, da je šport prinesel to samozavest. Ne samo športnikom, ampak narodu. Vsaka medalja ti da zagon, motiv, ko vidiš, koliko to pomeni ljudem. In si želiš to tudi sam doživeti. Res je to samo dodaten motiv.