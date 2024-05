"Poleti si želimo pridobiti kvoto za zimsko sezono in za šest članov za prve tekme svetovnega pokala. Poleg SP, kjer bomo branili dve zlati medalji, je vsako leto pomembna novoletna turneja. Pričakujem pestro zimo, na vsaki tekmi si želimo stopiti na stopničke za najboljše. Prvi cilj trenutno pa je, da fantje ostanejo zdravi do zime. Če bodo na najvišji ravni, vsi vedo, kaj znajo narediti," je napovedal Hrgota.

Nekaj menjav v strokovnem vodstvu

Prevc je 24. marca na letalnici v Planici zaključil izjemno kariero tudi kot najboljši Slovenec na petem mestu v skupnem vrstnem redu sezone svetovnega pokala. Na devetem mu je sledil Lovro Kos, na 13. je končal Domen Prevc, na 14. Anže Lanišek, ki pa je bil v drugem delu zime poškodovan.

"Zdaj je v reprezentanci A šesterica, v njej so Lanišek, Kos, Prevc, Timi Zajc, Žak Mogel in Žiga Jelar. Želim si, da bi bila tudi reprezentanca B bolj konkurenčna, zato smo v naši ekipi pustili Maksima Bartolja. V strokovnem vodstvu je tudi nekaj menjav, Gašperja Vodana je kot pomočnik zamenjal Miro Zupančič, ki je bil pred tem pomočnik na Finskem, fizioterapevt je Lojze Petek. Ostala sta pomočnik trenerja Jani Grilc in kondicijski trener Matjaž Polak," je ekipo predstavil Hrgota.

Veseli ga, da bodo imeli poleti več časa za treninge, ker so bile lani poleti evropske igre na Poljskem. "Lažje je bilo načrtovati, kaj želimo nadgraditi. Poleg tega tudi ni bilo večjih sprememb pri opremi. Tako bomo lažje nadgradili detajle tako pri tehniki kot pri opremi ter dali večji poudarek osnovni pripravi."

Glavni trener ocenjuje, da imajo njegovi varovanci zdaj, ko z njimi ni več Petra Prevca, še več motivacije. "Ni več neformalnega kapetana in zdaj vedo, da morajo prevzeti vodenje. Če bodo pravilno vzeli Petrovo slovo, bo to le še dodatni plus za nas," je dodal Hrgota.

"Bomo videli, kako se bo to poznalo pozimi. Petra še vidimo, nekajkrat smo se že srečali po slovesu. Toda tu smo mi, ki moramo zdaj stopiti korak naprej in pokazati svoj maksimum, potem bo vse lažje. Peter je zelo lepo zaključil športno pot in dobro bi bilo to nadaljevati," je o slovenskih skokih po slovesu legende povedal Lanišek.

Na tekmovanja se je po poškodbi kolena, ki jo je utrpel ob koncu januarja na treningu v Planici, vrnil marca. "Poškodba je pozabljena, treniram normalno in dobro je to, da sem pozimi naredil veliko več, kot bi bilo treba. Želja po tekmovanjih je bila zelo velika in to je bila dobra odločitev. Poleti nimam tekmovalnih ciljev, želim najti prave nastavitve opreme in tehniko skokov," je pojasnil Lanišek.

Lovro Kos si želi, da bi se počasi že začeli tudi skakalni treningi. "Poleti si želim stabilizirati in dvigniti tehniko za zimo. Trenutno je pomembna predvsem umirjenost na treningih, da se gre v pravo smer. V naslednji zimi se želim prej priključiti svetovnemu pokalu kot v prejšnji in potem uživati na tekmah. Če ne uživaš, si hitro preveč zaskrbljen in potem gre le še na slabše."

"Želja je, da stopimo na zmagovalni oder na čim več tekmah"

Domen Prevc je minulo sezono sklenil z drugim mestom na finalu v Planici, zaostal je le za Avstrijcem Danielom Huberjem.

"Želim si, da bi napravil napredek tudi v fizičnem pogledu glede na lansko sezono, prav tako glede opreme. Pri slednjem se nadejam, da bomo vse spravili v 'predalčke' že do jeseni. Poleti si želim nastopiti na nekaj tekmah in preveriti nova pravila v praksi, pa tudi, da dobim nazaj občutke za tekmovalni utrip. Želja je, da stopimo na zmagovalni oder na čim več tekmah, to mora imeti vsak v sebi. Na ta način bomo v novi zimi mogoče osvojili še kakšne stopničke več kot v minuli," si je zaželel Domen Prevc.

