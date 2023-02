Optimizem v poljskem taboru, a končne odločitve še ni

Poljski skakalni tabor je tik pred prvo tekmo nordijskega svetovnega prvenstva v Planici prejel slabe novice. Drugi skakalec svetovnega pokala Dawid Kubacki je v sredo začutil bolečine v ledvenem delu hrbta in izpustil četrtkov trening. Glavni trener Thomas Thurnbichler je po treningu dejal, da naj ne bi šlo za poškodbo, pač pa za težave z mišico, in optimistično dodal, da verjame, da bo 32-letnik v Planici nastopil, a vprašanje, kdaj.

Poljaki so imeli možnost, da bi Kubackega do 9. ure zamenjali z drugim skakalcem – rezerva je bil Kacper Juroszek –, a se za to možnost niso odločili. Svetovni prvak s srednje skakalnice iz Seefelda (2019) je tako na štartni listi, a še ni povsem jasno, ali bo nastopil.

A vse kaže na to, da bi Kubacki vendarle lahko nastopil. Pri poljskem Eurosportu so zapisali, da ga je vodstvo preventivno poslalo še na magnetno resonanco v Celovec. Kot je zapisal Kacper Merk, se Kubacki počuti precej bolje kot v četrtek in da so se možnosti njegovega nastopa precej zvišale. Končna odločitev naj bi padla okoli poldneva.

Če ne bo pripravljen, bodo nastopili le s štirimi skakalci, čeprav imajo zaradi dejstva, da naslov brani Piotr Zyla, pravico nastopiti s petimi.

