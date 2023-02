Dva skoka sta bila dovolj: Nekaj energije bi rad prihranil

Pred smučarskimi skakalci so prve kvalifikacije 43. nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. Po sobotno vstopnico za individualno tekmo na srednji napravi se odpravljajo štirje Slovenci. Zelo dobro razpoložen na četrtkovem treningu je bil Anže Lanišek, ki je končal kot prvi in drugi, tako da je izpustil tretji trening skok. "Nekaj energije bi rad privarčeval za prihodnje dni," je bil po predčasno končanem treningu zadovoljen 26-letnik.

Slovenska moška zasedba je imela v četrtek precej več razlogov za zadovoljstvo kot ženska, ki je na srednji skakalnici zaostala za pričakovanji. Res da so skakalci opravili šele treninge, a če se po jutru dan pozna, potem bi lahko bilo v soboto, ko bodo skakalci v Planici tekmovali za prvi komplet odličij, veselo.

Ko smo sredi tretje serije treninga odhajali proti mešani coni, da bi pričakali slovenske tekmovalce, je bil Anže Lanišek že v trenirki in bundi, njegove smuči pa so že bile pospravljenje. "Dovolj je za danes," je dejal dobro razpoloženi Domžalčan, za katerega sta bila dva trening skoka v četrtek dovolj. Kako tudi ne, ko pa je prvo serijo končal na prvem, drugo pa na drugem mestu, prehitel ga je le rojak Timi Zajc.

Zadržati dobre občutke

"Danes je bilo super. Bil sem povem sproščen, dober dan je bil. Dobro sem se počutil v počepu, sproščeno sem skakal. Zelo vesel sem, da sem opravil tako, kot sem. Po dveh skokih sem se odločil, da je dovolj za danes. Sam sem bil bolj za to, da ne grem še na tretji skok. Nekaj energije bi rad privarčeval še za prihodnje dni," je odločitev o tem, da predčasno konča trening, objasnil Lanišek, ki je lahko samozavesten.

26-letnik je bil v prvi trening seriji prvi, v drugi drugi, tretjo pa je izpustil. Foto: Sportida

"Že pretekli teden sem na treningih lepo stopnjeval skoke, na prvenstvo sem prišel z dobrim občutkom, zdaj ga poskušam zadržati. Počutim se res dobro, zadnje obdobje dobro skačem, upam, da bo tako ostalo," se nadeja 26-letnik, ki je na prvenstvu pred dvema letoma v Oberstdorfu na srednji skakalnici osvojil bron.

Osredotočen nase

Če so skakalke vajene tekem na srednji napravi, pa to ne velja za moško karavano. "Čeprav res nismo vajeni majhnih skakalnic iz svetovnega pokala, pa na majhnih napravah opravimo kar nekaj treningov, tako da tudi za nas te niso nekaj novega. Meni je ta majhna skakalnica všeč, moč v nogah imam ... tehniko pa tako in tako poskušam ohranjati enako," še pravi Lanišek, ki se s konkurenco ne obremenjuje: "Čim manj mislim na to, osredotočam se nase, na svojo izvedbo."

"Počutim se res dobro, zadnje obdobje dobro skačem, upam, da bo tako ostalo," pravi Lanišek, ki je pred dvema letoma na srednji napravi osvojil bron. Foto: Nik Moder/Sportida

Slovenske barve bodo v soboto lahko branili štirje tekmovalci. Ob Lanišku bodo v petkovih kvalifikacijah skakali še Zajc, Žiga Jelar in Lovro Kos, medtem ko sta brata Prevc ostala brez mesta na sobotni posamični tekmi. Kvalifikacije se bodo začele ob 17.45, sobotna tekma je predvidena ob 17. uri.

Naslov prvaka brani Poljak Piotr Zyla.