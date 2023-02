Grd padec Japonke Sare Takanaši v Planici

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na okrnjenem treningu pred sobotno ekipno tekmo je bila pri prvem skoku najboljša Slovenka Katra Komar, njena tekmica za ekipno preizkušnjo Maja Vtič pa je imela obakrat drugi dosežek in si je prislužila vstopnico za sobotno tekmo na srednji skakalnici v Planici. Veliko smolo je imela japonska skakalka Sara Takanaši, ki je pri svojem poskusu padla in so jo morali odpeljati v bolnišnico.