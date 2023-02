Lanišek in Zajc kažeta izjemno formo: v kvalifikacijah prvi in tretji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anže Lanišek je dobil današnje kvalifikacije in napovedal izjemno zanimivo sobotno tekmo. Foto: Sportida

Po odlično opravljenem delu na četrtkovem treningu so danes skakalci na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici opravili še s kvalifikacijami za sobotno posamično tekmo. Odlično sta se odrezala Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta kvalifikacije končala na prvem in tretjem mestu. Mednju se je vrinil le odlični Avstrijec Stefan Kraft.