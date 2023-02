V Planici na vidiku medalja

Sobota bi lahko na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici prinesla prvo slovensko medaljo. Morda tudi več medalj, če gledamo, kako sta bila na treningih in kvalifikacijah na srednji skakalnici razpoložena Anže Lanišek in Timi Zajc. Glavni trener Robert Hrgota poudarja, da bo na tekmi, ki se bo začela ob 17. uri, ključna mirnost.

Dvojni skakalni program bo danes na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici. Najprej se bodo ob 12.15 na ekipni tekmi pomerila dekleta, ob 17. uri pa še fantje na posamični preizkušnji. Če ne bi bilo toliko nevšečnosti, bi bila medalja na ženski tekmi pričakovana, vendar se je pripetilo veliko stvari in bi se moralo kar nekaj stvari sestaviti za tovrstni podvig.

Povsem drugačno stanje je v moškem taboru. Anže Lanišek in Timi Zajc sta blestela na skokih za trening kakor tudi v kvalifikacijah. Zadnje so pripadle Lanišku, ki se zdi miren in zbran. Kot da čuti, da se približuje novi medalji na tovrstnem tekmovanju. Pred dvema letoma v Oberstdorfu je bil namreč že bronast.

Tudi znižanje zaletnega mesta pri Zajcu bodo imeli v glavi

Mladi Zajc je prav tako že pokazal, da se izziva ne ustraši. Na olimpijskih igrah v Pekingu je lani ujel pravo formo, prišel domov z dvema medaljama, novi pa je dodal še na svetovnem prvenstvu na poletih v Vikersundu. Nasmejan je bil v petek v izteku skakalnice. Razumljivo. Skoki so na visoki ravni, pri prvem petkovem skoku je s 104,5 metra postavil najdaljšo daljavo. Videti je, da uživa, kar je dobrodošlo za tekmo, kjer številne lahko zdela pritisk.

Glavni trener Robert Hrgota poudarja, da se morajo držati ustaljenega ritma, če bodo želeli osvojiti medaljo. Foto: Anže Malovrh/STA

Večkrat se je v zadnjih dveh dneh zgodilo, da so prav po njegovem daljšem skoku znižali zaletno mesto, kar pa je voda na mlin tistim, ki skačejo za njim, saj prejmejo dodatne točke za štartno mesto, prav veliko pa zaradi znižanja zaleta v zraku ne izgubijo.

Ali glavni trener Robert Hrgota morda razmišlja, da bi sam spustil Zajca z nižjega zaletnega mesta in tako pridobil točke, saj skače odlično, še lažje pa bi mu bilo doskočiti pri krajši daljavi? "Zdaj je imela žirija pet skokov. Verjamem, da bodo vedeli, kateri nalet bo potreben. Tudi to bomo imeli v mislih. Videli bomo glede na vreme, razmere. Pripravljeni smo na to. Bomo videli, kako bo potekalo. Pred Timijem je kar precej dobrih tekmovalcev. Dobro formo je treba izkoristiti in zmagovati na dnu skakalnice," je odgovoril. Če se trenerji odločijo za tovrstno potezo, mora skakalec skočiti 95 odstotkov velikosti skakalnice, kar v planiškem primeru pomeni, da bi moral skočiti 96,5 metra.

"Mirnost je treba ohraniti, samozavest"

Nato se je dotaknil skokov naših najboljših mož, ki sta osrednja slovenska aduta: "Pomembno je, da so skoki stabilni kot pri Anžetu in Timiju. Da so skoki kljub morebitnim slabšim razmeram ali napaki na visoki ravni. Da to toliko manj vpliva na izvedbo. Le nadaljevati morata v tem ritmu."

Timi Zajc je v Planici v odlični formi. Foto: Anže Malovrh/STA

Zaveda se tudi, da njegova varovanca spadata v ožji krog favoritov za odličje, celo zlato, poudarja pa: "Iti moramo tako, kot smo do zdaj. Toliko tekem so fantje že opravili. Nadaljujemo v istem ritmu. Mirnost je treba ohraniti, samozavest in biti osredotočen na izvedbo, nase."

Medalja je po predstavah zelo blizu, a hkrati daleč, saj se mora na tekmi sestaviti kar nekaj dejavnikov za skok na zmagovalni oder: "Do zdaj smo bili vseskozi osredotočeni na skoke, izvedbo, kar ponavljam. Po tekmi bomo videli, kaj to pomeni."

"Čutijo zadovoljstvo, da lahko tekmujejo pod slovensko zastavo"

Da bi dobri dosežki na treningu in kvalifikacijah prinesli dodatno breme, ne verjame, saj so skakalci že pred tem vedeli, kam spadajo: "Večkrat so letos to pokazali z uvrstitvijo na zmagovalni oder. Mislim, da si ne bodo nalagali dodatnega bremena, ker je domače svetovno prvenstvo. Čutijo zadovoljstvo, da lahko tekmujejo pod slovensko zastavo. Za zdaj uživajo. Naša naloga je, da jih ohranjajo v tem ritmu, da še naprej uživajo."

Foto: Anže Malovrh/STA

Za jutri je za Planico napovedano nekoliko spremenljivo vreme. Lahko se pojavijo tudi padavine, a k sreči naj ne bi bile obilne. Z njimi si Hrgota ne beli glave: "Nenehno gledamo, vseskozi se vreme spreminja. Nima več smisla gledati. Določene padavine so napovedane. Pripravili smo se na to in upam, da nam ne bo povzročalo težav."