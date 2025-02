V kvalifikacijah je bila najboljša Svahn, slovenska tekačica Eva Urevc je končala na 51. mestu med 55 uvrščenimi s 25,65 sekunde zaostanka. V kvalifikacijah je obstal tudi Vili Črv, ki je bil 58. med 78 uvrščenimi in je za 15,4 sekunde zaostal za najhitrejšim Klaebom.

Šimenc presenečen

"Tekma je bila res presenetljivo dobra zame." Foto: Smučarska zveza Slovenije "Tekma je bila res presenetljivo dobra zame. Nekako sem pričakoval, da se bom boril za najboljšo trideseterico. V bistvu pa sem bil 14. v kvalifikacijah, kar je moj najboljši rezultat do zdaj. Potem pa je kar steklo, pohvaliti moram servis, saj sem imel smuči odlične," je za slovensko zvezo pojasnil Miha Šimenc.

Veseli ga, da je dosegel dober izid ob najbolj pomembnem času. Boljši to zimo je bil le v začetku decembra v Lillehammerju, kjer je bil v sprintu v prosti tehniki osmi. "Zdaj nas do svetovnega prvenstva čakata še dve tekmi, nato nekaj treninga in nato tekme v Trondheimu. Tam lahko pričakujemo popoln napad, vidim, da sem v dobri formi in videli bomo, kam nas bo to poneslo," je dodal Šimec.

V kvalifikacijah je bil 14., v peti četrtfinalni skupini je nato zasedel drugo mesto ter se neposredno uvrstil v polfinale. Šimenc je ostal brez boja za vrh na zadnjem, šestem mestu v skupini, z 11,52 sekunde zaostanka za Pettrom Northugom.

Zmagi na Norveško in Švedsko

Zmagal je njegov rojak Klaebo, tudi na drugem in tretjem mestu sta bila Norvežana, Erik Valnes je zaostal 1,31 sekunde, 2,52 pa Oskar Opstad Vike. Četrti je bil Francoz Jules Chappas.

Klaebo je tako še povečal vodstvo v pokalu pred Švedom Edvinom Angerjem, ki je bil po izpadu v polfinalu deveti. Med tekačicami je na čelu pokala ostala Jessie Diggins iz ZDA, ki je za las zgrešila finale in bila najhitrejša med poraženimi polfinalistkami, dosegla je skupno sedmi izid.

Svahn je v finalu z 89 stotinkami prednosti ugnala Švicarko Nadine Fähndrich in za več kot dve sekundi (2,60) Norvežanko Kristine Stavaas Skistad, četrta je bila druga domačinka Maja Dalhqvist.

V Falunu bosta v soboto na programu tekmi na 10 kilometrov v klasični tehniki.

