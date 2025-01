Šimenc in Štern uspešna v kvalifikacijah v Italiji

Slovenska smučarska tekača Miha Šimenc in Nejc Štern sta bila 14. v kvalifikacijah ekipnega sprinta v klasični tehniki za svetovni pokal v italijanskem kraju Cogne in sta se uvrstila v finale. Za najhitrejšima, Norvežanoma Evennom Northugom in Erikom Valnesom, sta zaostala 10,38 sekunde.