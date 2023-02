Slovenske smučarske skakalke (Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc in Maja Vtič), ki jim težave (poškodbe in bolezni) niso prizanašale, so na ekipni tekmi na svetovnem nordijskem prvenstvu v Planici zasedle četrto mesto, za kolajno so zaostale 9,5 točke. Nove svetovne prvakinje so Nemke, srebro so si priborile Avstrijke, bron pa Norvežanke. Nika Križnar in Ema Klinec bosta v nedeljo odličje napadali še na mešani ekipni tekmi.

Slovenska četverica je danes končala tik pod stopničkami, za bronastimi Norvežankami so Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc in Maja Vtič zaostale 9,5 točke. Odločilni zaostanek so pridelale zaradi nekoliko slabših doskokov večine reprezentantk. Križnarjeva je bila v obeh serijah odlična (96 in 98 m) in je s tem pokazala, da je bolezen že za njo.

Naslov svetovnih prvakinj so osvojile Nemke (Anna Ruprecht, Luisa Görlich, Selina Freitag in Katharina Althaus), srebro je pripadlo Avstrijkam (Chiara Kreuzer, Julia Mühlbacher, Jacqueline Seifriedsberger, Eva Pinkelnig), bron pa Norvežankam (Maren Lundby. Eirin Maria Kvandal, Thea Minyan Björseth, Anna Odine Ström).

Nemke se veselijo ekipnega zlata, Katharina Althaus že druge zlate kolajne. Foto: Sportida

Križnar: Malo so nas tepli doskoki, smo pa dihale kot eno

"Z današnjim dnem sem zelo zadovoljna, pokazala sem svoj maksimum, vidi se, da gredo noge v pravo smer, da je zdravje že precej v redu, tako da sem lahko uživala v skokih in se končno nasmejala v izteku tudi z drugimi tekmovalkami. Do konca sem upala na odličje, to upanje ni ugasnilo vse do konca. Videla sem, da so zame na trenerjevo željo znižali rampo, naredila sem dva vrhunska skoka, tukaj si nimam kaj očitati. Kar nas je morda teplo, so doskoki, zaradi katerih smo izgubile nekaj točk. Pokazale smo res pravi ekipni duh, videlo se je, da smo dihale kot eno. To je to, to je prava ekipa, ki smo jo iskali. Jutri bo zelo zanimiva mešana ekipna tekma, se že veselim. Mislim, da imamo kar priložnost, o fantih sploh ne dvomim, verjamem, da bosta že danes na tekmi pokazala najboljše skoke. Danes se je končno občutilo vzdušje, da nas je prišlo podpirat malo več ljudi, ker je na posamični tekmi, če sem iskrena, bilo kar malo žalostno," je po četrtem mestu razmišljala Križnarjeva, ki je pred novinarje stopila precej bolje razpoložena kot zadnje dni, ko jo je bolezen precej zdelala.

Foto: Grega Valančič/Sportida:

Ema Klinec: Če dobro opraviš svoje delo, si lahko zadovoljen

"Ekipa je danes delovala na zelo visoki ravni, kar je bil tudi cilj. Seveda je bil cilj tudi kolajna, a če opraviš svoje delo dobro, si lahko zadovoljen, greš naprej z dobro popotnico. So bile pa tekmice boljše, tako da jim iskreno čestitam. Lahko rečem, da sem ponosna na ekipo, ki se je zbrala in dobro oddelala," je dejala Klinčeva, ki si je na začetku prvenstva poškodovala koleno: "Koleno je zjutraj še vedno trdo, ampak sva s fizioterapevtom nekako našla boljšo rešitev, tako da verjamem, da je to dobro vplivalo na pripravo. Vesela sem, da gre v pravo smer."

Ema Klinec, ki si je med prvenstvom znova poškodovala koleno, je bila po ekipni tekmi lahko precej bolj zadovoljna kot po individualni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maja Vtič: Najbolj boli, ker je zmanjkalo tako malo

Foto: Reuters "Zadovoljna sem s skoki, ker so bili še vseeno boljši kot na posamični tekmi. Mislim, da nam je na koncu zmanjkalo kar nekaj točk pri sodniških ocenah in morda še kakšen meter," je dejala najmlajša v ekipi, 17-letna Nika Prevc, najizkušenejša Maja Vtič pa dodala: "Res škoda. Najbolj boli to, ker je zmanjkalo tako malo točk. V drugi seriji smo sicer vse dodale, žal pač druge niso delale napak. Borile smo se do konca, videle smo, da smo zelo skupaj, do zadnjega skoka se je odločalo. Dobro smo se zbrale za tekmo, nimamo si česa očitati."

Duo Križnar-Klinec v nedeljo v boj za odličja na mešani ekipni tekmi

Križnarjeva in Klinčeva bosta v nedeljo še enkrat tekmovali na srednji skakalnici, z rojakoma se bosta podali v boj za odličja na mešani ekipni tekmi, ki se bo začela ob 17. uri.

Smučarski skoki, SP, ženske, ekipno: 1. Nemčija 843,8 točke

(Anna Ruprecht 92,5/99, Luisa Görlich 87,5/92,5, Selina Freitag 91/97, Katharina Althaus 97/94,5) 2. Avstrija 831,1

(Chiara Kreuzer 89,5/95, Julia Mühlbacher 93/96,5, Jacqueline Seifriedsberger 84/89,5, Eva Pinkelnig 97/98) 3. Norveška 828,6

(Maren Lundby 89/95, Eirin Kvandal 91,5/91,5, Thea Björseth 91/93,5, Anna Odine Ström 99/95) 4. Slovenija 819,1

(Maja Vtič 88/94, Ema Klinec 92,5/94, Nika Prevc 88,5/92, Nika Križnar 98/96) 5. Japonska 804,2

6. Kanada 705,2

7. Francija 671,6

8. Kitajska 631,6

Sara Takanaši noč preživela v bolnišnici Sara Takanaši, ki je v petek grdo padla, je danes zapustila bolnišnico. Ni še jasno, ali bo na tem SP še nastopila. Foto: Sportida

Japonska smučarska skakalka Sara Takanaši, ki je v soboto grdo padla, je noč preživela v bolnišnici na Jesenicah, danes pa dobila zdravniško dovoljenje, da zapusti bolnišnico in okrevanje nadaljuje v "domači oskrbi". "Sara je imela majhen pretres možganov, prespala je v bolnišnici na Jesenicah, zdravnik ji je danes dal zeleno luč, lahko gre domov, mora pa počivati. Koleno jo boli, a vezi so cele, nič ni zlomljeno, imela je kar srečo. Ne upam reči, ali bo še nastopila na tem prvenstvu," je za nacionalno televizijo dejal Janko Zwitter, sicer trener kanadske reprezentance, ki skrbi tudi za Takanašijevo.