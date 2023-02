Podvig Poljaka, z rekordom skakalnice s 13. mesta do zlata, Slovenci brez odličja

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici so danes podelili komplet medalj na posamični skakalni tekmi na srednji skakalnici. Zlata se je veslil branilec naslova iz Oberstdorfa, Poljak Piotr Žyla, ki je bil po prvi seriji šele 13., v finalu pa se z rekordom skakalnice (105 m) prebil do zlata. Obeti iz slovenskega zornega kota so bili odlični, saj sta Anže Lanišek in Timi Zajc blestela v poskusni seriji in prejšnja dneva na treningu in v kvalifikacijah, na tekmi pa sta bila malce prekratka za preboj na oder za zmagovalce.

Piotr Žyla je tako ubranil naslov svetovnega prvaka, pa čeprav mu je po prvi seriji kazalo slabo. Bil je šele 13., a v finalu je izkoristil odlične razmere na srednji planiški skakalnici in z rekordom 105 metrov skočil na prvo mesto. Za 2,6 točke je premagal Nemca Andreasa Wellingerja, tudi bron je odšel v Nemčijo, osvojil ga je Karl Geiger (- 4,1 točke).

Razmere pa niso bile naklonjene slovenskim orlom, Anže Lanišek in Timi Zajc sta s šestega in sedmega mesta po prvi seriji v finalu nazadovala na deveto in deseto mesto, Lovro Kos je bil 17. in Žiga Jelar 23.

V spremenljivih razmerah se je opeklo še nekaj favoritov, Norvežan Halvor Egner Granerud, denimo, je bil šele 11., japonski adut Rjoju Kobajaši pa je v finalu skočil odlično in si obetal močno izboljšanje 15. mesta iz prve serije, a je bil diskvalificiran zaradi premalo prepustnega dresa.

"Skoki so bili zelo dobro, priložnost je bila lepa, jutri je nov dan, treba je dvigniti glave in iti dalje. Rezultat ni bil slab, a vem, česa sem sposoben in kaj je bilo danes v mojih nogah. Ampak žal, na zadnjih tekmah sem imel precej smole," je za nacionalno televizijo po tekmi povedal Lanišek. Priznal je, da je zaradi dogajanja z vetrom - v prvi seriji je moral zaradi premočnega vetra dolgo čakati na svoj skok - "prisotne nekaj jeze", a zdaj se bo zbral za naslednje izzive na svetovnem prvenstvu v Planici.

"Škoda, da se na tako veliki tekmi vedno nekaj zalomi, ali vreme, ali veter, ali dež … Nimamo kaj, čakamo naslednjo priložnost. Skoki niti niso bili tako 'mimo', mogoče je zmanjkal kakšen meter, a finalna serija ni bila ravno poštena. Ampak tak je pač naš šport," pa je za slovensko televizijo povedal Zajc. Omenil je še, da je to SP pač podobno tistemu iz Seefelda leta 2019, ko se je do zlata pšrebil Dawid Kubacki s 27. mesta.

Posamična tekma, srednja skakalnica (m):