Pripravljeni so na največji izziv

Čez pet dni se v norveškem Trondheimu začenja 44. svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo med 26. februarjem in 9. marcem gostilo najboljše smučarske tekače sveta. Slovenska reprezentanca, ki šteje osem tekmovalcev, je dobro pripravljena na enega največjih izzivov sezone. Ekipo vodita glavni trener Ola Vigen Hattestad in njegovi varovanci, med katerimi so Anja Mandeljc, Eva Urevc, Miha Šimenc, Miha Ličef, Vili Črv, Nejc Štern, Anže Gros in Valerii Gontar.

Med najbolj izkušenimi tekmovalci je Miha Šimenc, ki bo v Trondheimu iskal svojo priložnost v šprintu. "Veliko smo delali na šprintu, zdaj pa potrebujemo le še dobro izvedbo. Upam, da bo šlo bolje kot na domačem prvenstvu v Planici, kjer sem žal padel. Z Nejcem Šternom sva zelo dobro uigrana in verjamem, da lahko napadava najboljšo slovensko uvrstitev v ekipnem šprintu," je povedal Šimenc.

Foto: Smučarska zveza Slovenije

Eva Urevc še lovi pravo formo

Eva Urevc si po nastopih v Falunu želi napredka. "Glede na prejšnji vikend v Falunu ne morem reči, da sem na vrhuncu forme, a delamo na tem, da nivo dvignemo. Osredotočila se bom na šprint in nato bom videla, ali bom nastopila še na 10 km v klasiki. Nimam visokih pričakovanj, le to, da bom zadovoljna s svojo izvedbo," je pojasnila Urevc.

Anže Gros se že veseli svetovnega prvenstva, saj ga vidi kot vrhunec sezone. "Priprave potekajo odlično, vsi smo zdravi in polni energije. Moj glavni cilj je uvrstitev v trideseterico, kljub temu da to ni bilo najbolje uspešno doslej. Verjamem v presenečenja in da bom v dobri formi, ko pridem v Trondheim," je dejal Gros.

Nejc Štern lahko normalno trenira

Nejc Štern je po manjšem prehladu že spet v dobri formi. "Pred Falunom sem imel nekaj težav, a zdaj treniram normalno in se veselim nastopa. Najbolj se veselim ekipnega šprinta z Miho Šimencem. Proga v prostem koraku je zanimiva in upam, da bomo z Miho dosegli dober rezultat," je povedal Štern.

Vili Črv verjame, da bo vzdušje v Trondheimu posebno. "To ni le tekma svetovnega pokala, ampak svetovno prvenstvo, in Norvežani so strastni glede teka na smučeh. Vsi se bomo potrudili, da bomo na tem pomembnem dogodku dosegli dobre rezultate," je prepričan Črv.

Želi si izboljšati uvrstitve iz preteklih sezon

Miha Ličef pa si letos predvsem želi izboljšati svoje uvrstitve iz preteklih sezon. "V Trondheimu ciljam na trideseterico v dvojnem zasledovanju, pričakujem pa tudi dobre rezultate v maratonu. Pričakovanja so velika, a na svetovnem prvenstvu je pomembno, da se osredotočimo na svoj najboljši tek," je povedal Ličef.

Slovenska ekipa je pripravljena na svetovno prvenstvo, ki bo zagotovo izjemen izziv za vse tekmovalce. Z dobrimi pripravami in pozitivno energijo verjamejo, da bodo lahko dosegli vrhunske rezultate in Slovenijo postavili na svetovni zemljevid nordijskega smučanja.

Ola Vigen Hattestad Foto: Nebojša Tejić/STA

Glavni trener je optimističen

Ola Vigen Hattestad, glavni trener slovenske reprezentance v teku na smučeh, je optimističen glede nastopov svojih tekmovalcev: "Vidimo, da imamo močno ekipo v šprintu, posebno v moški konkurenci. Vsi štirje šprinterji so sposobni priti v trideseterico. V ženski konkurenci je Eva Urevc nekoliko osamljena, a možnosti so in to vliva optimizem v ekipo. Na razdalji smo vedno boljši, tudi ekipni šprint v moški konkurenci bo razburljiv. A pričakovanja ne smejo biti previsoka, seveda pa se bomo potrudili po najboljših močeh."

