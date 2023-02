Prvi mož stroke zadovoljen, razočaran in nekoliko jezen

Na koncu je malo zmanjkalo, da bi slovenske skakalke na domačem nordijskem svetovnem prvenstvu osvojile medaljo. Pristale so na nehvaležnem četrtem mestu. Glavni trener reprezentance Zoran Zupančič je opozoril, kje so izgubljali točke, prav tako pa se dotaknil sodnikov, zaradi katerih je bil nekoliko jezen.

Slovenska zasedba v sestavi Maja Vtič, Ema Klinec, Nika Prevc in Nika Križnar je na ekipni ženski tekmi osvojila četrto mesto. Od bronastega odličja so bile Slovenke oddaljene 9,5, od srebra 12 točk. Če gledamo končno razpredelnico, je več kot očitno, da so pri doskoku in s tem sodniških ocenah naše tekmovalke izgubile možnost skoka na zmagovalni oder.

Bronaste Norvežanke so prejele 12 točk več za sodniške ocene od slovenskih deklet, srebrne Avstrijke kar 19,5 točke več. Odgovor, kje je medalja spolzela iz rok, je seveda na dlani.

Vesel zaradi ekipnega pristopa, razočaran zaradi sodniških ocen

"Zadovoljen sem, kako je ekipa stopila skupaj in oddelala približno tisto, kar smo od njih pričakovali. Najbolj vesel sem energije. Med tekmo se je vedelo, da bo šlo na tesno. Po metrih smo bili neprestano zraven. Pri sodniških ocenah žal ne. Pri tem sem razočaran in malenkostno jezen. To nas je oddaljilo še bolj od boja, ki je bil sicer tesen. Favoritinje niso pustile priložnosti. Čakali smo na kakšno napakico tekmic in morda super skok naše tekmovalke. Žal se to ni zgodilo. Na koncu smo morda razočarani s četrtim mestom, a veseli dobrega ekipnega pristopa. Upam, da se nas bo držal od zdaj naprej," se je glavni trener Zoran Zupančič najprej dotaknil tekme.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Na vprašanje, ali je razočaran in nekoliko jezen zaradi slabših doskokov deklet ali zaradi dela sodnikov, je pojasnil: "Nekatere skakalke znajo narediti lepše doskoke, ne razumem pa, da je tekmovalka ocenjena s 16,5 za 92 ali 94 metrov, kot so ocenjene tekmovalke pri 78 metrih. Sploh če tekmovalka poskuša telemark. Vemo, da je sodniški stolp na eni strani in bi morali to sodniki upoštevati. Vsaka tekmovalka dela telemark na drugo nogo. Z ene strani se vidi boljše, z druge slabše. To so malenkosti. Morda so na koncu to izgovori. Vse skupaj je naneslo tako, da nas je oddaljilo od medalje."

Možnosti za nedeljsko medaljo so velike

Zadnja preizkušnja, ki jo bodo imela dekleta na srednji skakalnici, bo nedeljska tekma mešanih ekip. Ženski del slovenske reprezentance bosta predstavljali Nika Križnar in Ema Klinec, pri fantih pa je videti, da bosta to Anže Lanišek in Timi Zajc, ki sta se odlično spoprijateljila s to napravo.

Ema Klinec bo skupaj z Niko Križnar predstavljala ženski del mešane slovenske ekipe na nedeljski tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Nika Križnar, ki je bila danes ena od najboljših tekmovalk, si je to zaslužila. Čeprav ni povsem zdrava, je odlično skakala. Večkrat si je zaslužila mesto. Druga tekmovalka je najbolj stabilna v zadnjem obdobju, Ema Klinec," pravi Zupančič, ki se strnja, da je dober obet pred nedeljsko tekmo, na kateri ima Slovenija veliko priložnost za medaljo, morda celo zlato: "Zagotovo. Če združimo, kar je bilo danes, zlasti pristop, in dejstvo, da so fantje v naletu, mislim, da so možnosti velike."