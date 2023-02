"Že to, da sem del norveške ekipe na srednji skakalnici v Planici, je zame zmaga. Bremena ni, ne počutim se kot branilka naslova svetovne prvakinje, moji cilji ne segajo do najvišjih mest, lahko sem vesela, da sem sploh tu," nam je na nordijskem svetovnem prvenstvu dejala ena najboljših skakalk zadnjih let Maren Lundby in spregovorila o zahtevnem zadnjem letu in pol: "Pot vrnitve ni bila lahka, lansko leto je bilo najtežje v karieri."