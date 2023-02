Slovenski skakalni tabor je po sobotni tekmi za naslov svetovnega prvaka na srednji napravi Planico zapustil z grenkim priokusom. Anže Lanišek in Timi Zajc v finalni seriji nista bila na srečni strani razmer, končala sta na devetem in desetem mestu, medtem ko je sreča v finalu poljubila Poljaka Piotra Žylo, ki je s 13. mesta in rekordom naprave 105 metrov napredoval do zlata in ubranil naslov. "Skoki so bili dobri, takšni, kot sem jih želel prikazati, a za kaj več moraš imeti tudi srečo. Nisem pravi naslov za vprašanje, ali je bila tekma regularna," je dejal razočarani Lanišek, Zajc pa je dodal: "Vreme ga je zelo lomilo, tako da ni bilo možnosti, 107 metrov v tem trenutku ne bi šlo."

Dve uri in deset minut je trajala individualna preizkušnja svetovnega prvenstva na srednji napravi, katere rezultatski izplen so na koncu ukrojile vremenske razmere, ki so se dodobra spreminjale. Uvodna serija je napovedovala hud boj za odličja, prvih 14 skakalcev je pred finalom ločevalo 5,9 točke, kar je številnim skakalcem dajalo upanje za konkreten skok naprej. Ta je na koncu uspel branilcu naslova Piotru Žyli. Srečni poljski veteran je izkoristil ugodne pogoje, skočil kar 105 metrov in z rekordom skakalnice vrgel rokavico tekmecem.

Drug za drugim so zaostali za 36-letnikom, da bi ga prehiteli, bi številni, ki so skakali za njim, tudi sedmi po prvi seriji Timi Zajc, morali v finalu skočiti okoli 107 metrov. Dvaindvajsetletnik, ki je vse od četrtka kazal odlične predstave in bil vselej pri vrhu (trening, kvalifikacije), je že pred dnevi dejal, da je na tej skakalnici mogoče skočiti okoli 105 metrov ... Podvig ni uspel nikomur, Poljak je za 2,6 točke ugnal srebrnega Nemca Andreasa Wellingerja in za 4,1 bronastega Karla Geigerja.

Piotra Žylo je v finalu "poljubila sreča". Foto: Guliverimage

"107 metrov v tem trenutku ne bi šlo"

Zajc je končal na desetem mestu, po finalu pa povedal, da ga je tekma spomnila na svetovno prvenstvo iz Seefelda, ko je Dawid Kubacki s 27. mesta napredoval do zmage.

"Kaj sploh reči. Spet smo na veliki tekmi, spet ga je vreme zelo lomilo, tako da ni bilo možnosti za kaj več. Zadovoljen sem s svojimi skoki, že od četrtka. Nimam kaj dodajati, to je moj maksimum v tem trenutku," je po tekmi v mešani coni dejal Zajc.

Timi Zajc je obžaloval, da so razplet krojile vremenske razmere. Foto: Guliverimage

Na vprašanje o regularnosti tekme in tem, ali so zadnji nastopajoči v finalu sploh imeli možnost za vrh, pa dodal: "Menim, da 107 metrov v tem trenutku ne gre. Ne vem, kako bi lahko toliko skočil. Če so jo izpeljali, je bila tekma regularna, nimamo kaj, a vemo, da računice s 107 metri ni ... Več v drugi seriji ne bi mogel izvleči. Moral si imeti srečo, mi je nismo imeli. Blizu kolajne sem bil, malo zaostanka je bilo po prvi seriji, če bi bile v drugi seriji normalne razmere, menim, da bi se lahko izšlo, tako pa bo pač prihodnji teden nova priložnost."

Lanišek v nogah imel precej več, kot kaže rezultat

Vidno razočaran je v mešano cono stopil najbolj konstanten slovenski skakalec sezone Anže Lanišek. Na treningu in v kvalifikacijah ni bil slabši kot drugi, tokrat je končal kot deveti.

"Skoki so bili dobri, takšni, ki sem jih želel prikazati, vrhunski, a za kaj več moraš imeti tudi srečo. Zagotovo je nekaj grenkega priokusa, v nogah sem imel precej več, kot na koncu kaže rezultat," je misli strnil 26-letnik, ki je moral v prvi seriji na svoj nastop dolgo čakati, večkrat zapustiti zaletno rampo, a ga to ni zmedlo. Po polovici tekme je na šestem mestu za bronom, ki ga je branil iz Oberstdorfa, zaostajal 2,1 točke, za vodilnim Stefanom Kraftom, ki je na koncu zasedel četrto mesto, pa dobre štiri točke.

"Nisem pravi naslov za vprašanje o tem, ali je bila tekma regularna, to je vprašanje za kakšnega strokovnjaka. Nisem tisti, ki daje zeleno luč, jaz sem tukaj zato, da skačem." Foto: Guliverimage

"Vprašanje za strokovnjaka"

"Tam sem čakal kar nekaj časa, malo mi je odrezalo noge, a sem korektno opravil. Možnost za zmago je imel vsak. Ali bi bilo mogoče skočiti 107 metrov? Da, če bi mizo dvignili za pol stopinje. Nekoč smo tu skakali tudi 110 metrov, a zdaj je drugačen profil. Nisem pravi naslov za vprašanje o tem, ali je bila tekma regularna, to je vprašanje za kakšnega strokovnjaka. Nisem tisti, ki daje zeleno luč, jaz sem tukaj zato, da skačem," je še dodal Lanišek, ki se bo zdaj poskušal čim bolj umiriti in zbrati, saj ga že v nedeljo ob 17. uri čaka še mešana ekipna tekma.

Na tej bo nastopil skupaj z Zajcem, Niko Križnar in Emo Klinec: "Verjamem, da smo sposobni (doseči kolajno, op. a.)."

Kos: Bilo je nekaj nesmiselnih odločitev

Lovro Kos je v finalu popravil mesto iz prve serije. Z 28. mesta je napredoval na 17. Kot je dejal po tekmi, je bila želja prevelika, strinjal se je, da je bila danes nekoliko nenavadna tekma.

"To je šport na prostem, vendar vseeno mislim, da bi lahko počakali kakšno minuto več. Bilo je nekaj takšnih odločitev, ki so bile povsem nesmiselne." Foto: Guliverimage

"To je šport na prostem, vendar vseeno mislim, da bi lahko počakali kakšno minuto več. Bilo je nekaj takšnih odločitev, ki so bile povsem nesmiselne. Ko stojiš ob skakalnici in čutiš, kam piha veter, in vidiš, da je slabo," je povedal Kos in priznal, da je bilo tudi njemu težko zaradi Anžeta Laniška in Timija Zajca. "Težko je bilo. Res je škoda, da sta imela smolo z vetrom in da so drugi imeli toliko boljše pogoje. Zaradi tega smo že nekajkrat izgubili kakšno lepo uvrstitev."

Ob vsej smoli naših dveh najboljših skakalcev je vseeno priznal, da je Poljaku Piotru Žyli uspel lep skok. "Naredil je vrhunski skok. Imel je srečo z vetrom ali pa so preostali imeli toliko smole. Glede na treninge je bilo to kar presenečenje, ampak je bila tudi loterija. Upal sem na drugačen razplet, a vseeno kapo dol za tako lep skok."

Jelar: Ta tekma ni bila izjema te sezone

Četrti Slovenec na tekmi Žiga Jelar je v finalu nazadoval za šest mest in končal kot 23. "Skoki so bili na višji ravni kot včeraj, ampak preprosto premalo za višja mesta. Po prvi seriji sem zaostajal za sedem točk, kar ni toliko. Še enkrat več zelo zanimiva tekma, kar zadeva veter in vse. Letos sem tega že malo naveličan. To ni bila izjema te sezone. Takšnih tekem je bilo že veliko. Zdaj smo mogoče vsi osredotočeni na to tekmo, ker je svetovno prvenstvo doma. Na to se je že opozarjalo. Žal mi je, ko sem enkrat že rekel, da se kaj takšnega ne bo zgodilo na svetovnem prvenstvu. No, danes se na žalost je," je uvodoma povedal Jelar, ki mu je bilo žal za Anžeta Laniška, saj je pred tem kazal zelo dobre skoke.

"Še enkrat več zelo zanimiva tekma, kar zadeva veter in vse skupaj. Letos sem tega že malo naveličan. To ni bila izjema te sezone. Bilo je že veliko takšnih tekem." Foto: Guliverimage

"Vesel sem svojih dobrih skokov, ampak težko mi je za Anžeta, ki je kazal skoke za med prve tri. Težko je. Boli, ker je domače svetovno prvenstvo, in boli, ker so pričakovanja velika. Lahko vidimo, da kar nekaj imen, ki so bila spredaj, danes ni imelo možnosti."

Petindvajsetletnik je opravil kar nekaj terapij kolena, a kot je dejal, je še sreča, da obstajajo bolečinske tablete. "Noga je malo načeta od vseh dolgih skokov in potem vsega, kar se je zgodilo še tukaj. To so velike sile. Sezono je treba pripeljati do konca, potem pa vse skupaj sanirati," je še povedal Jelar, ki niti pomislil ni, da bi odpovedal nastop, saj je bil že pred tem v takšnem položaju.

