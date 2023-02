Nordijska milja – predel v Kranjski Gori, kjer boste potešili vse svoje apetite

Kot je za Siol.net povedala Mojca Mežek iz Turističnega društva Kranjska Gora, je Nordijska milja predel v Kranjski Gori, ki je dolg ravno eno miljo (1.609 metrov), kolikor naj bi merila tudi razdalja od Trga zmagovalcev v bližini hotela Kompas, kjer je velik prireditveni prostor, kjer zvečer ob 20.23 podeljujejo medalje najboljšim, čez Borovško cesto, skozi Alpsko vasico v stari del Kranjske Gore do dvorane Vitranc. Področje, ki po novem nosi ime Nordijska milja, se vsako popoldne med 16.30 in polnočjo spremeni v območje za pešce.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vzdolž Borovške ceste je karavana okusov, gre za največji slovenski food truck festival vseh časov s 14 ponudniki, v Alpski vasici je še en oder za koncerte in lesene hišice s ponudbo lokalnih ponudnikov, po 23. uri pa je za tiste najbolj željne zabave poskrbljeno še za after party v dvorani Vitranc. Celotno dogajanje je skoncentrirano na Nordijski milji," je povedala Mežkova.

Pijačo in jedačo v karavani okusov je mogoče dobiti do polnoči.

Tudi danes bo v Kranjski Gori zelo pestro. Od 19.00 naprej bodo obiskovalce na Trgu zmagovalcev zabavali Avseniki, ob 20.23 bodo lahko zaploskali dobitnikom odličij v skiatlonu (ženske), moški posamični tekmi v skokih in ženski ekipni tekmi. Obe skakalni preizkušnji bosta potekali na srednji skakalnici, slovenski ljubitelji skokov si seveda želijo, da bi obe tekmi zaznamovali slovenski tekmovalci in tekmovalke.

Foto: Grega Valančič/Sportida

V gurmanski karavani so naslednji ponudniki: Beer Bulli van, Lars & Sven truck, Vafl prikolica, Šiš food truck, Coffee Car, Sam Churros trailer, Gud Street Fud, Galantin catering truck, Maša in Evita truck, prikolica 3 Marije, QL Bar trailer, Original american burger trailer, Skunk Urban Kitchen in Mangoop Burgers.