Ugriznil se je v jezik glede vodenja tekme: Težko sem objektiven

Razumljivo je bilo razočaranje v slovenskem skakalnem taboru po tekmi nordijskega prvenstva v Planici na srednji skakalnici veliko. Razmere v zraku so se spreminjale od tekmovalca do tekmovalca, vodstvo tekmovanja bi lahko večkrat drugače odreagiralo. Davek so plačali številni favoriti, tudi Slovenca Anže Lanišek in Timi Zajc. Glavni trener Robert Hrgota je dal jasno vedeti, da bi bila ob normalnih pogojih slovenska aduta v boju za medalje.

Veter na skakalnici se je na posamični tekmi moške preizkušnje spreminjal od tekmovalca do tekmovalca. Velika loterija je bila, kakšne razmere so fantje dobili v zraku, povrhu vsega pa je to vplivalo še na točkovni pribitek/odbitek zaradi vetra. In na manjših napravah, kot je srednja skakalnica, se je to dodobra poznalo.

V prvi seriji smo lahko videli, kako je veter pomagal Avstrijcu Stefanu Kraftu, ki je vodil, medtem ko žirija našega Anžeta Laniška ob podobnih razmerah ni spustila po zaletišču. Dolgo časa je čakal, se moral tudi umakniti z rampe, nato pa je opravil svoj del posla, kar je zadoščalo za šesto pozicijo. "Pred njim je Stefan skočil v lepih pogojih. Pri Anžetu bi bili podobni, a se je čakalo. Verjamem, da je bila tekma težka za voditi, verjamem, da tudi gledalcem za gledati," je o tej zgodbi dejal glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota.

"Škoda mi je, ker sta Timi in Anže lepo skakala, a ..."

Timi Zajc je bil po prvem polčasu sedmi, v drugo pa sta oba nekoliko nazadovala, pa čeprav sta sama pri sebi čutila, da sta naredila dobre skoke. Skoke, s katerimi sta blestela na treningu in kvalifikacijah.

Robert Hrgota je ostal objektiven in ni uperil puščic. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, koliko jeze je bilo po koncu preizkušnje prisotne, je prvi mož stroke dejal: "Nima nekega pomena. Škoda mi je, ker sta Timi in Anže lepo skakala. Vedeli smo, kam spadata v normalnih pogojih. Danes je bilo žal na tekmi vreme, kot je bilo. Poizkušali smo vse. Skočila sta najbolje. Na koncu deveto, deseto mesto. Težko je biti zadovoljen, ker veš, da si oddelal dobro. To je za nami, jutri je nova priložnost. Videli smo, da sta tudi punci dobro funkcionirali. Fanta prav tako dobro skačeta in gremo lahko optimistično na tekmo."

Regularna tekma? "Naj vsak presodi."

V jezik se je ugriznil, ko je ob koncu moral odgovoriti na novinarsko vprašanje o tistih, ki so vodili tekmo: "Poizkušal bom biti čim bolj objektiven. Težko sem objektiven. Težko razumeš, da je potrebno tri metre čez rekord skakalnice skočiti za prevzem vodstva. Da morda tu pa le ni nekaj v redu. Da je koridor, takšen, kot je. Od 2 m/s vzgornika do 2 m/s v hrbet je pihalo. Jaz sem na mestu trenerja in ni moja naloga, da vodim tekmo. Za to so poklicani drugi. Danes nisi sam odločal za svoja mesta, so še drugi faktorji."

Foto: Anže Malovrh/STA

Za mnoge je bila tekma na meji regularnosti. Videli smo, kako se je vse skupaj spreminjalo. Najbolj je nagradilo Poljaka Piotra Zylo, ki je s 13. mesta napredoval do velikega zlata in ubranil naslov prvaka iz Oberstdorfa, srebra in brona pa sta se veselila Nemca Andreas Wellinger in Karl Geiger, medtem ko je vodilni po prvi seriji Kraft končal na nehvaležnem četrtem mestu. Malce je tekma spominjala na prvenstvo v Seefeldu, kjer je Dawid Kubacki v drugi seriji s 27. mesta napredoval do zlata.

"Naj vsak presodi. Škoda je, da ravno na svetovnem prvenstvu se tekma tako razplete," pa je Hrgota še dejal na to, ali je bila tekma regularna ali ne.