Zakaj je večina tujih ekip v času SP nastanjena v Trbižu in Beljaku? Organizator pojasnjuje ...

Preverili smo, zakaj je večina bolj številčnih tujih reprezentanc, ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu v nordijskih športih v Planici, v času prvenstva nastanjena v Avstriji in Italiji in ne v Sloveniji, ter kakšne so zahteve in cenovna politika Mednarodne smučarske zveze glede nastanitve tekmovalcev.

Kot je za Sportal pojasnila Mirjam Žerjav, ki v okviru OK Planica skrbi za namestitve, so glede nastanitev že vse od začetka načrtovali, da bodo v Kranjski Gori nastanjene večinoma navijaške skupine in nekaj novinarjev, za velike televizijske hiše so bile načrtovane namestitve na Bledu in nekaj okoli Beljaka, tehnična ekipa Infronta v času prvenstva biva v Trbižu in okoli Baškega jezera (Faaker See, op. a.), medtem ko se je večina reprezentanc, ki sodelujejo na svetovnem prvenstvu v nordijskih športih v Planici, nastanila okoli Baškega jezera v Avstriji, nekaj jih je v Trbižu in Kranjski Gori.

Razlog, zakaj večina ekip ni v Kranjski Gori, kot smo to vajeni v času smučarskih poletov, je po besedah Žerjavove v pomanjkanju kapacitet. "V Kranjski Gori bi bilo nemogoče zagotoviti dva tisoč ležišč (toliko je skupaj športnikov in osebja na prvenstvu, op. a.), medtem ko bo to v času smučarskih poletov konec marca mogoče, saj bo tekmovalcev desetkrat manj in bodo vsi nameščeni v hotelu Kompas."

Mirjam Žerjav v okviru OK Planica skrbi za namestitev tekmovalnih ekip in medijev. Foto: Jaka Lopatič

Slovenci nastanjeni v mirnejšem delu hotela

Hotel Kompas, ki je uraden FIS-hotel, je v času svetovnega prvenstva drugi dom celotne slovenske reprezentance, gosti pa tudi predstavnike Mednarodne smučarske zveze. Da bi se izognili hrupu zaradi večernega spremljevalnega programa s koncerti v t. i. Nordijski milji v Kranjski Gori, so tekmovalce namestili v mirnejši del hotela.

Zanimalo nas je, ali je odločitev glede namestitev tujih ekip čez mejo povezana s cenami? "Ne, odločitev je povezana predvsem z logistiko, saj želijo ekipe imeti čim bolj odprt dostop. Če bi tekmovalne ekipe namestili na Bled, bi lahko nastajali prometni zamaški (v primeru množičnega obiska Planice, op. a.), poleg tega so hoteli, ki so v Avstriji, bližje prizorišču," je pojasnila Žerjavova.

Foto: Hit Alpinea

Pravilo FIS: 120 evrov na tekmovalca

Glede namestitve tekmovalcev in njihovih ekip je pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) določena maksimalna cena namestitve za posameznika v tekmovalni ekipi, in sicer 120 švicarskih frankov (121 evrov), kar obsega nočitev in polni penzion.

"Po pravilih FIS morajo biti ekipe nameščene v hotelu z najmanj tremi zvezdicami, ponudnik jim mora zagotoviti polni penzion, razen za dneve, ko imajo kosilo v Planici. Pri obroku mora biti tudi najmanj ena brezalkoholna pijača. Vsi hoteli so se zelo potrudili, da se ekipe počutijo čim bolje," je povedala Žerjavova. Mnogi so se opremili z zastavami reprezentanc, ki bivajo pri njih.

Kar zadeva Slovenijo, je tudi nekaj tujih ekip nastanjenih v Kranjski Gori (hoteli Hit Alpinea) in Martuljku (hotel Špik gosti predvsem manjše reprezentance, ki so v nordijskem smislu bolj eksoti in v Sloveniji večinoma ostajajo samo prvi teden, ekipe so tudi v vili Edelweiss in hotelu Rute) ter v Ratečah.

Kdo plača namestitev v času svetovnega prvenstva? Ekipe ali FIS?



"Pri svetovnih prvenstvih je glede plačila namestitve urejeno tako, da ekipe namestitev najprej plačajo same, potem pa se glede na izračunane kvote njihovim smučarskim zvezam določen del denarja povrne," je razložila Žerjavova. Kaj pa na tekmah svetovnega pokala? "Ker je tekmovalcev na tekmah svetovnega pokala manj, se že na začetku obračuna kvote, tekmovalne ekipe pa plačajo samo razliko. Na tekmah svetovnega pokala sodeluje okoli 200 tekmovalcev in spremljevalcev, na svetovnem prvenstvu pa se to število giblje okoli dva tisoč."

1.975 akreditiranih novinarjev

Vse ekipe, ki so namestitev rezervirale prek OK Planica, imajo zagotovljen prevoz na prizorišče tekmovanja in nazaj, pri čemer so velike reprezentance (Norvežani, Avstrijci, Nemci in Finci, večina je nastanjenih v Avstriji) za nastanitve poskrbele same in imajo tudi svoj prevoz. V Trbižu je del finske reprezentance in tehnična ekipa Infronta.

Tuji novinarji – vsega skupaj je na prvenstvu akreditiranih kar 1.975 domačih in tujih novinarjev – so nastanjeni v različnih nastanitvah, nekaj jih je v Kranjski Gori in na Bledu, nekaj pa v bližini Beljaka in Trbiža.

Nigerijec pripotoval sam



Največ tekmovalcev in spremljevalnega osebja prihaja iz Norveške, Švedske, Nemčije, Avstrije in Finske, najmanjša ekipa je iz Nigerije, od koder je en sam tekmovalec, iz Bolivije sta v Slovenijo pripotovala dva predstavnika – en smučarski tekač in en spremljevalec, iz Kolumbije pa je na prvenstvo pripotovala ekipa treh oseb.

