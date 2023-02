Selitev na veliko skakalnico in še zadnja priložnost za kolajno

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska skakalna reprezentanca je na četrti tekmi domačega svetovnega prvenstva dočakala prvo odličje. Nika Križnar, Ema Klinec, Anže Lanišek in Timi Zajc so na mešani ekipni preizkušnji v nedeljo skočili do brona, devetega na nordijskih prvenstvih v samostojni Sloveniji.

Led, kar zadeva odličja, je tako prebit, skakalke pa imajo za povečanje bere kolajn na voljo le še eno priložnost. Za zadnji komplet odličij se bodo v sredo borile na posamični tekmi na veliki skakalnici. Danes so imele Slovenke skokov prost dan, v torek pa se vračajo na skakalnico. Najprej jih čaka trening na Bloudkovi velikanki, ob 18.30 kvalifikacije, v sredo ob 17.30 pa tekma.

Če so Slovenke na srednji napravi zaradi Eme Klinec, ki je branila naslov prvakinje izpred dveh let, lahko nastopile s petimi tekmovalkami, bodo v sredo lahko nastopile s štirimi. Na peterico bodo lahko računale Norvežanke, saj bo zlato odličje branila povratnica Maren Lundby, ki je v pogovoru za Sportal dejala, da jo veseli že to, da je sploh v Planici.

Ženski skakalni tabor si želi bronu z mešane ekipne tekme dodati še eno odličje. Priložnost je le še ena. Foto: Sportida

"Kot ekipa nismo prišli povsem favorizirani, a ..."

Ob Križnarjevi, za katero se zdi, da je bolezen že za njo, in Klinčevi bodo v torek v skakalni akciji znova še Nika Prevc, Maja Vtič in Katra Komar.

"Selimo se na veliko skakalnico. V ponedeljek bomo del dneva prosti, a ves dan ne bomo počivali, popoldne gremo v telovadnico. V torek nas čaka uradni trening s petimi tekmovalkami, na katerem bomo določili štiri za kvalifikacije," je po osvojenem bronu načrt opisal glavni trener Zoran Zupančič.

"Kot ekipa deklet sem nismo prišli s takimi rezultati, da bi bili povsem favorizirani, a za cilj imamo vedno odličje. Tako bo tudi na veliki skakalnici," je dejal glavni trener Zoran Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Kot ekipa deklet v Planico nismo prišli s takšnimi rezultati, da bi bili povsem favorizirani, a za cilj imamo vedno odličje. Videli pa smo, da se lahko marsikaj zgodi. Kandidatk za kolajne je kar nekaj, tudi mi bomo šli v boj za kolajne," pravi trenerski šef skakalk, ki ga z optimizmom navdaja vse bolje razpoložena Križnarjeva.

Znova stara Nika

22-letnica se je v začetku februarja zaradi skromnih predstav predčasno vrnila s svetovnega pokala v Willingenu, izpustila Rasnov, se vrnila k osnovam, delala s klubskim trenerjem, očistila glavo, tik pred prvenstvom pa zbolela za gripo, ki ji je vzela precej moči. Na srečo je v zadnjih dneh videti vse boljše, tudi maske na obrazu ni več.

"Nika Križnar je na današnji tekmi (nedeljski, op. a.) delovala kot stara Nika, ki jo poznamo. Vesel sem, da je prebrodila težave. Že pred prvenstvom je delovala dobro, na treningih je lepo skakala, a skokov ji ni uspelo prenesti na tekmo. Morda se je zgodilo malo izsiljevanja, nato še bolezen. Stisnila je zobe, šla prek sebe ... Že na ekipni tekmi je oddelala dobro, danes pa je bila že zelo blizu tistega, kar Nika Križnar zna. Manjkal je le malce boljši podpis pri doskoku," je Zupančič zadovoljen s prikazanim Križnarjeve.

"Nika Križnar je bila spet tista stara Nika, ki jo poznamo," je spodbudnih predstav 22-letnice vesel Zupančič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Skoki gredo v pravo smer"

Tudi sama je vesela zadnjih predstav. "Zagotovo mi bo po tej kolajni lažje. Skoki gredo v pravo smer. Prav skoki mi največ pomenijo, seveda veliko pomeni tudi rezultat, a še vedno se mi zdi, da so skoki tisti, ki te ženejo naprej. Spet sem našla prave občutke, upam, da bom tudi na veliki skakalnici delovala tako," pravi Križnarjeva, ki bo na veliki skakalnici branila bron iz Oberstdorfa.