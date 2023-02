Pričakovanja v taboru smučarskih skakalcev so bila pred začetkom nordijskega prvenstva v Planici velika. Številni dejavniki so vplivali na to, da ni bilo zadoščenja na nobeni od posamičnih tekem, nato pa je prišla na vrsto tekma mešanih ekip. Z osvojenim bronom je vidno padlo veliko breme z ramen, kar je dober obet pred nadaljevanjem prvenstva, v katerem bo na Bloudkovi velikanki na voljo še kar nekaj manevrskega prostora za skok na zmagovalni oder.

Medalja na mešani tekmi smučarskih skokov je bila balzam za dušo po vsem, kar se je dogajalo v obeh slovenskih skakalnih reprezentancah na začetku domačega nordijskega svetovnega prvenstva v Planici.

Pri dekletih so imeli številne težave s poškodbami in zdravjem, tako da se ni razpletlo, kot so si začrtali pred sezono. Zlata Urša Bogataj se je poškodovala in predčasno končala sezono, Nika Križnar je imela težave z gležnjem in se odločila celo zapustiti karavano svetovnega pokala pred prvenstvom v Planici, ker ji ni šlo, kot si je želela. Tik pred zdajci je povrhu vsega še zbolela. Ema Klinec je ravno na prvenstvu začutila bolečino v kolenu. Zaradi oteževalnih okoliščin za skok na zmagovalni oder na posamični in ekipni tekmi je nekako razumljivo, da ni bilo medalje, ki so si jo dekleta tako želela.

Lanišek se je na tekmi mešanih ekip sprostil in se veselil bronastega odličja. Foto: Anže Malovrh/STA

V moški reprezentanci z izjemo Žige Jelarja težav niso imeli. Vse je bilo pravilno tempirano in stopnjevano, kar sta zlasti Anže Lanišek in Timi Zajc pokazala na uradnih treningih in v kvalifikacijah. Nato je sledila tekma in z njo loterija. Mnogi menijo, da bi morala žirija ravnati drugače, kot je. Vendarle gre za svetovno prvenstvo, ne tekmo svetovnega pokala. V igri je bilo namreč veliko. Na takšnih dogodkih se piše zgodovina. Laniška so v prvi seriji zaustavili, ker je imel dobre pogoje. Pred njim jih je imel tudi vodilni po prvi seriji Stefan Kraft, a so ga vseeno spustili po zaletišču. Vrtinčenje vetra je prirezalo krila marsikateremu favoritu. Na žalost tudi našima adutoma, ki sta bila psihološko in fizično pripravljena na skok na zmagovalni oder.

Na tekmi mešanih ekip se je jasno pokazalo, kako dobra sta v tem trenutku. Zlasti pri Lanišku se je po odzivih po skokih jasno videlo, da je imel po posamični tekmi v sebi čustveni vrtiljak. Vse je dal iz sebe. Če bodo razmere na veliki skakalnici enakovredne, lahko pričakujemo, da bodo naši skakalci spet v boju za odličja. Zlasti Zajc, ki mu Bloudkova velikanka zelo ustreza, in Lanišek kažeta najboljšo formo. Tako dekleta kot fantje bi si zaslužili večjo podporo v izteku Bloudkove velikanke. Forma je prava, pri dekletih se dviga še Križnarjeva, ki je vročino na mešani tekmi pretvorila v vroče skoke, ti pa so Sloveniji pomagali do brona. V tem tednu bodo na voljo še trije poligoni za medaljo – v sredo ženska tekma, v petek moška posamična preizkušnja, v soboto pa še moška ekipna.

Bo v drugem tednu v Planici več slovenskih trobojnic? Foto: Anže Malovrh/STA

Organizacija prvenstva je na visoki ravni. Poznajo se izkušnje s preteklih tekmovanj, saj je za športnike in gledalce poskrbljeno, kot mora biti. Na žalost le gledalcev, ki so duša takšnega dogodka, ni toliko, kot so organizatorji pričakovali in načrtovali. Analize bodo pokazale, zakaj je tako, si pa športnice in športniki, zlasti slovenski, želijo, da bi bil pogled na iztek Bloudkove velikanke do konca prvenstva drugačen, poln slovenskih trobojnic.