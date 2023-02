Enzo Smrekar je kot predsednik Smučarske zveze Slovenije in predsednik OK Planica stopil pred medije ter spregovoril o organizaciji in perečih temah, kot sta obisk in cena vstopnic.

"Prvenstvo v Planici je pod nadzorom, organizacija je pod nadzorom, priložnosti, da bi pripeljali veliko tujcev in Slovencev, nam zaradi različnih razlogov ni uspelo izkoristiti. Nekaj se bomo vsi naučili in prevzeli odgovornost. Če je komu žal, je nam. Od tega ne bežimo. Pozitivna finančna ničla prvenstva pa bo v vsakem primeru," je v daljšem pogovoru s slovenskimi predstavniki sedme sile poudaril predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar, ki je tako kot predstavnik lastnika medijskih pravic Infront in generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze dal vedeti, da so vsi deležniki zadovoljni z organizacijo, odlična pa je tudi gledanost dogodka v tistih državah, ki so nosilke nordijske družine.

Ravno v času, ko je potekal pogovor s prvim možem SZS in OK Planica Enzem Smrekarjem v hotelu Kompas v Kranjski Gori, sta na treningu v Planici na Bloudkovi velikanki blesteli Nika Križnar in Ema Klinec, ki ju danes čakajo kvalifikacije za sredino tekmo za medalje z začetkom ob 17.30.

Po bronasti medalji na tekmi mešanih ekip, na kateri sta se dekleti veselili skupaj z vročima Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem, je na vidiku novo veselje v slovenskem taboru, ki bi ga slovenski športniki razumljivo radi doživeli pred številnimi gledalci. V zadnjem obdobju je nekoliko več govora ravno o slabšem obisku in previsokih cenah vstopnic.

Hvale na račun organizacije, zavedajo se pomanjkanja obiskovalcev

Nekoliko nerodna komunikacija organizatorja v preteklih dneh je prvenstvo predstavila v še nekoliko slabši luči. Položaj je z drugačnimi besedami opisal Smrekar: "Sami smo si zadali kar nekaj ciljev in ne bežimo od njih. Eden je tudi število obiskovalcev. Prvi je bil, kako bo organizirano samo prvenstvo, drugi je bil priprava samih tekmovališč, tretji pa to, kako se bodo počutili športniki, novinarji in preostali udeleženci. Do zdaj nismo imeli nobene pripombe. Četrti cilj je bil povezan s tem, ali bomo ta dogodek izkoristili za kaj več kot le za šport. Organizirali smo dve konferenci, Sporto in konferenco Združenja Manager. V tem tednu sta pred nami še okoljevarstvena konferenca in konferenca Spirita. S tem, kar sem naštel, mislim, da ni težav. Dobivamo same pohvale," je razložil Smrekar.

Nato se je dotaknil še zadnjega cilja, ki je najbolj razburkal javnost. Števila obiskovalcev in cen vstopnic: "Pri obiskovalcih začnemo s cenami vstopnic. Ko smo se pred covidom začeli pogovarjati z vsemi agencijami, ki organizirajo potovanja ob svetovnem prvenstvu, je bilo zanimanje izjemno veliko. Ko smo pripravili pakete, smo jih usklajevali z njimi. Cene so na ravni primerljivih destinacij. V rangu drugih svetovnih prvenstev. Sprejemam to, da se je položaj vmes spremenil. Draginja se je povečala, številnim ljudem je težko zaslužen evro nesmiselno dati za karkoli. Sprejmem mnenja ljudi, ki so se odločili, da je to predrago, in zaradi tega ne pridejo. Naše ocene in najave ter rezervacije pred začetkom so bile izjemno dobre. Vsi veste, da so se rezervacije začele odpovedovati.

Do konca prvenstva bomo zbrali vtise, zakaj je bilo tako. Ni enega vzroka. Norvežani pravijo, da jim ni uspelo dobiti lokacije, kjer bi postavili tradicionalno norveško vas. Zelo smo se trudili, a ni nam uspelo. To je en del navijačev. Nemcev praktično ni. Ali je vzrok to, da pred prvenstvom ni bilo rezultatov, zdaj pa jih imajo? Zakaj ni Avstrijcev? Eden od komentarjev Norvežana je bil, da sta lokacija prvenstva ter lokacija prenočišč in zabav predaleč. Ne vem, tako oni dojemajo. Zbrali bomo vse komentarje. Je pa dejstvo, da je navijačev manj, kot smo si želeli, in manj, kot smo pričakovali. Predvsem dnevnih iz Avstrije, Italije in Slovenije. Pri Sloveniji bomo morali narediti analizo, ali je res težava le cena vstopnic. Po pravici povedano nismo pričakovali veliko Slovencev na tekih in nordijski kombinaciji, ker imamo izkušnje iz preteklosti. Tudi ko je bila Anamarija Lampič, ni bilo obiska. Vsakič, ko smo organizirali tekmo v Planici, smo naredili minus."

"Ljudje imajo vedno prav. Če so se odločili, da je predrago, je to dejstvo. Tu ni nobene igre očitkov."

Eno od vprašanj je bilo, zakaj so tekmovalce namestili zunaj Kranjske Gore. "Naše ambicije in želje so bile, da prostor v Kranjski Gori pustimo za turiste in navijače. Dobra namera je bila, da se tiste z večjo kupno močjo zadrži pri nas v Kranjski Gori in da zapravljajo. Tudi naša prošnja, da se prestavijo počitnice, je bila dvorezen meč. Morda bi bilo bolje, da bi jih pustili in bi bilo zdaj več ljudi, ki bi prišli z družinami in otroki v Planico. Namen ni bil slab. Namen je bil, da bi slovensko gospodarstvo dvakrat prodalo hotele, dvakrat zaslužilo. Za vse smo se odločili z dobrim namenom. Ne zato, da bi kogarkoli žalili, komu kaj onemogočili. Postavili smo neko oceno, da bo v najboljšem primeru med 70 in 80 tisoč obiskovalci, kar je manj, kot smo pričakovali. To je dejstvo in od tega ne bežimo."

Slovenski športniki in športnice upajo, da bo v drugem tednu v Planici več slovenskih trobojnic. Foto: Reuters

"Kot dediči te tradicije in ugleda moramo sprejeti eno in drugo. Ne moremo biti le veseli, ko vsa Slovenija piše in govori, da je bilo lepo v Planici, da smo zmagali in imeli skoraj državno prvenstvo. Tudi ko niso zadovoljni z našimi odločitvami, kot so cene, prevoz ali karkoli drugega, moramo to razumeti. Planica je tako blizu vsakemu Slovencu, da se čuti z njo povezan. Prav je, da komentira v dobrem in slabem. To moramo vzeti v zakup in od tega ne smemo bežati. Ljudje imajo vedno prav. Če so se odločili, da je predrago, je to dejstvo. Tu ni nobene igre očitkov. To ni spodrsljaj," je nadaljeval.

Generalni sekretar FIS pohvalil organizacijo: Govorim iz dolgoletnih izkušenj Generalni sekretar Mednarodne smučarske zveze (Fis) Michel Vion se je na druženju z novinarji dotaknil več plati prvenstva. "Pred petimi leti, ko je Planica v četrtem poskusu dobila nordijsko svetovno prvenstvo, smo se odločili pravilno. Vedeli smo, da ima Planica enega najboljših nordijskih centrov na svetu. Tekmovalni objekti so odlični, prizorišče kompaktno. Odkar sem tukaj na prvenstvu, sem videl odlično organizacijo. Prizorišča, VIP-območje, gostoljubnost, potrebna infrastruktura za izvedbo televizijskih prenosov so odlični. Teh stvari ne govorim kar tako, pač pa na podlagi dolgoletnih izkušenj," je organizatorje pohvalil nekdanji francoski alpski smučar, svetovni prvak v kombinaciji iz leta 1982. Michel Vion je izpostavil dobro organizacijo, hkrati pa dal vedeti, da se je treba osredotočiti na domače gledalce. Foto: Reuters "Osredotočiti se je treba na domače gledalce" Ob tem je izpostavil odprtje samega svetovnega prvenstva in to, da so pri organizaciji dobro vključili trajnost. Glede skromnega obiska pa: "Nad številom gledalcev smo vsi razočarani, vsi smo jih pričakovali več, lahko bi jih bilo več, a zaradi tega ne bo konec sveta. Vse kaže, da so Slovenci večji ljubitelji poletov kot pa svetovnega nordijskega prvenstva. Včeraj smo imeli sestanek s posebno skupino za prihodnje prvenstvo (to bo leta 2025 v Trondheimu, op. a.). Pogovarjali smo se tudi o gledalcih. Rekli smo, da se bo treba osredotočiti na domače gledalce. Če imaš 60, 70 odstotkov domačih gledalcev, je slika drugačna. Baza gledalcev bi morala biti domača. A gledalci so ena, organizacija prvenstva pa povsem druga stvar. Organizacija tu je odlična, prepričan sem, da bo vaša država po vsem svetu deležna dobre promocije."

"Najbolj žalostni smo mi. Prevzemam vso odgovornost. Delali smo in delamo v dobri veri."

Če bo nastala morebitna izguba, bodo to reševali na Smučarski zvezi Slovenije, ne prek državnega ali kakršnegakoli drugega naslova. A Enzo verjame, da bodo naredili vse, da bo prvenstvo poslovalo s pozitivno ničlo: "Spomnite se, da smo imeli svetovno prvenstvo v poletih v Planici, a je dva tedna prej padla odločitev vlade, da se zaradi covida tekem ne sme izpeljati. Milijon evrov potencialnega stroška je bilo. Na srečo smo se dogovorili, da nismo plačali najemnine, če že nismo uporabljali zavoda. 600 tisoč evrov minusa je ostalo, ki smo ga kot SZS pokrili. Tako bo tudi tokrat. Ne vladi ne lokalni skupnosti ne bo treba pomagati, čeprav ocenjujem, da bomo skupaj z vsemi izvajalci pripeljali do tega, da bo pozitivna ničla. Škoda je to, da bi denar od več prodanih vstopnic lahko vložili v šport.

Presežek bi šel k panogam. Vsi, ki delamo kot funkcionarji, ne dobimo enega evra za dnevnico, kilometrino ... Kot predsednik OK Planica in predsednik SZS delam to prostovoljno. Delamo, da bi denar nabrali za šport. Najbolj žalostni smo mi. Prevzemam vso odgovornost. Nimam razloga, da bi se skrivali. Delali smo in delamo v dobri veri. Rezultat bo pokazal, kako uspešni smo bili. Očitno nam manjka nekaj tradicije. Kombinacija vsega. Ne gre za izgovor, ampak bolj proces učenja."

Nedavno svetovno prvenstvo v alpskem smučanju v Meribelu in Courchevelu se je končalo s petmilijonskim minusom, kar sta obe mesti sami pokrili, da so lahko končali z ničlo.

Pri Infrontu navdušeni nad številkami uvodnega tedna Glas o Sloveniji, Planici in svetovnem nordijskem prvenstvu je v zadnjem tednu dodobra zaokrožil po državah, v katerih so zimski športi še posebej priljubljeni med največjimi. Podpredsednik za zimske športe Stefan Krauss pri agenciji Infront, lastniku medijskih pravic prvenstva, je s podatki uvodnega tedna zelo zadovoljen. Stefan Krauss je zadovoljen z gledanostjo nordijskega svetovnega prvenstva v Planici. Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Po prvem tednu smo prejeli prve analize gledanosti na večjih trgih, v Nemčiji in skandinavskih državah. Številke so dobre. Predvsem v Nemčiji, najverjetneje tudi zaradi velikih uspehov njihovih športnikov, smo dosegli ogromno ljudi. Samo v prvem tednu Planice smo dosegli že 150 odstotkov občinstva celotnega dvotedenskega svetovnega prvenstva v alpskem smučanju, ki sta ga gostila Courchevel in Meribel. Ta podatek je precej impresiven, od sponzorjev prejemamo zelo pozitivne povratne informacije. Tudi številke na Norveškem, Švedskem in Finskem so dobre. Drugi teden bi utegnil biti še boljši, tako da mi občutek pravi, da se bo prvenstvo končalo z odličnim rezultatom." Številk slovenskega trga ni imel, so pa organizatorji postregli s podatkom, da je zanimanje za večino tekem prvenstva pričakovano večje kot v času svetovnega pokala.

"Pozitivna finančna ničla prvenstva bo v vsakem primeru"

In čemu so bližje organizatorji nordijskega svetovnega prvenstva v Planici? Dobičku ali izgubi? "Izpogajati se moramo z vsemi dobavitelji, izvajalci. Izpogajati, da bo manjša izguba. Če smo nekomu rekli, da bomo potrebovali toliko in toliko obrokov, se bomo pogajali. Vse bomo naredili, da ne bo izgube. Tudi če bo, davkoplačevalci ne bodo nič plačali. Prvenstvo v Planici je pod nadzorom, organizacija je pod nadzorom, priložnosti, da bi pripeljali veliko tujcev in Slovencev, nam zaradi različnih razlogov ni uspelo izkoristiti.

Nekaj se bomo vsi naučili, prevzeli bomo odgovornost. Če je komu žal, je nam. Od tega ne bežimo. Pozitivna finančna ničla prvenstva bo v vsakem primeru. Dosegli jo bomo z dogovori, popusti. Počakali bomo do konca, zbrali podatke. Zagotavljam vam, da bomo objektivni v vsem, z analizami, svojo odgovornostjo, priložnostmi za izboljšavo. Vedno smo bili transparentni in tudi tokrat bo tako," je jasen menedžer leta 2020.

Prvenstvo še kdaj? "Seveda, gremo v to. Moramo iti. Če ne, nas ne bo."

Njihova želja je, da bi v tem tednu v dolino pod Poncami prišlo več gledalcev. Iščejo vzvode, kako bi jih še bolj privabili. Morda se obeta kakšna nova prodajna akcija, so pa skoki na Bloudkovi velikanki ter dobra forma slovenskih skakalk in skakalcev sami po sebi reklama, da se v Planici zbere več ljudi. Je pa že znano, da je prodaja vstopnic za marčevsko Planico na sosednji Letalnici bratov Gorišek rekordna in da se bo spet zbralo ogromno ljubiteljev dolgih poletov.

Prav tako je jasno, da bi se Slovenija tudi v prihodnje odločila za morebitno novo organizacijo nordijskega svetovnega prvenstva, poudarja Smrekar. "Seveda gremo v to. Moramo iti. Če ne, nas ne bo," je sklenil prvi mož SZS, ki upa, da bo kulisa v izteku Bloudkove velikanke od srede lepša ter da bodo imeli navijači razlog za veselje s slovenskimi skakalkami in skakalci.