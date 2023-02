Zajc si nima česa očitati in že komaj čaka na selitev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vse od prihoda na nordijsko svetovno prvenstvo v Planico Timi Zajc kaže dobre skoke. Z ekipo se je razveselil bronastega odličja na tekmi mešanih ekip, krajši konec pa je potegnil na posamični, kjer je spadal v krog favoritov za najvišja mesta. Imel je smolo z vetrovnimi razmerami in še načinom vodenja tekme. "Po posamični tekmi sem bil malce jezen, zato sem v nedeljo hotel pokazati, da smo v formi. Odlično, da smo osvojili medaljo," je dejal 22-letni skakalec, ki se že veseli sredinega prehoda na Bloudkovo velikanko, na kateri se počuti še bolje.

Kakšen balzam za dušo je bronasta medalja na tekmi mešanih ekip na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici?

Lepo je, a vseeno ostaja grenak priokus, ker je škoda, da se je to zgodilo na posamični tekmi. Na tekmi mešanih ekip sem pokazal, da sem res v dobri formi, saj sem imel najboljši rezultat med vsemi. Zelo se veselim srede, da gremo na veliko skakalnico in upam, da ga vreme oziroma jaz ne bova biksala.

Timi, kako gledate na svoj doprinos na tekmi mešanih ekip, na kateri ste pomagali Sloveniji do bronastega odličja?

Res odlično, da smo osvojili medaljo. Pokazal sem, da sem res v formi. Od četrtka kažem vrhunske skoke. V nedeljo sem imel najboljši rezultat tekme. Nimam si česa očitati. Škoda sobotne priložnosti, ampak gremo naprej.

Veselje z Niko Križnar na tekmi mešanih ekip, na kateri je Slovenija osvojila bronasto medaljo. Foto: Anže Malovrh/STA Medalja je bila nekakšno breme za skakalni tabor. Bo zdaj lažje na veliki skakalnici?

Pri meni ni bilo bremena. Vedel sem, da bom zraven, če se vse izide. Vemo, da morajo na ekipni tekmi štirje narediti dobre skoke. Od srede bo šlo z ničle. Lahko so drugi tekmovalci močni in ta medalja ne bo imela pomena.

Kako je osvojiti medaljo na domačih tleh?

Največja razlika je domače vzdušje, ko doskočiš. Tudi v sredo bo drugače, ko bomo medalje prejeli na podelitvi pred navijači. Drugače je kot v tujini.

Odličja Timija Zajca na velikih tekmovanjih Olimpijske igre Zlata medalja – tekma mešanih ekip (Peking 2022)

Srebrna medalja – ekipna tekma (Peking 2022) Nordijsko svetovno prvenstvo Bronast medalja – tekma mešanih ekip (Planica 2023) Svetovno prvenstvo v poletih Zlata medalja – ekipna tekma (Vikersund 2022)

Srebrna medalj – posamična tekma (Vikersund 2022)

Koliko pa je dišalo po zlatem odličju?

Vmes je malo. Pred tekmo ni nihče razmišljal o zlati medalji, ampak o odličju. Lahko smo realni.

Ali ste imeli kakšen poseben pogovor pred začetkom tekme?

Nič kaj takega. Robi (Robert Hrgota, op. a.) je prišel v sobo in rekel, da imamo veliko priložnost. Da moramo dati vse od sebe, stisniti, tvegati in izkoristiti priložnost.

Veseli se selitve na Bloudkovo velikanko. Foto: Anže Malovrh/STA

V kakšni meri je drugače skakati na posamični tekmi in na tekmi mešanih ekip? Ali je na zadnji kaj bolj sproščeno?

Po soboti je bilo na tekmi mešanih ekip lažje. Malce sem bil jezen, hotel sem pokazati, da smo v formi, ampak po drugi strani vemo, da lahko pustiš ekipo na cedilu, če narediš napako.

Sami ste rekli, da ste v dobri formi, kar ste kazali na treningu in kvalifikacijah pred posamično tekmo. Kaj vam je šlo po glavi, ko ste se na ekipni tekmi zavedali, da ste najboljši med vsemi v luči posamične preizkušnje, kjer ste imeli smolo?

Ravno to, da sem bil res dober, dobro pripravljen, na koncu pa ne moreš vplivati na to, kar se zgodi z vremenom. S tem se je treba sprijazniti.

Ste pomislili še na koga drugega kot le na vreme? Morda vodstvo tekmovanja?

Ne bom dosti dosegel ... Videti je bilo, da je bila ekipna tekma pomembnejša kot posamična. Na posamični so nas spuščali zadnjih deset, na ekipni so pa čakali tekmovalca. To je velika smola oziroma škoda za šport.

Foto: Anže Malovrh/STA

Na posamični potemtakem niste bili nič v krču?

Napadalno sem odskakal. V soboto sem res tvegal, da bi se izšlo. Brez razmer ne gre.

Zdaj je čas za Bloudkovo velikanko. Naprava vam je celo bolj všeč. Na njej se počutite še bolj domače, kar je dober obet, kaj pravite?

Načeloma mi je bolj všeč (smeh, op. a.). Zelo se veselim, da gremo na večjo napravo z več hitrosti. Zelo dobro jo poznam, velikokrat na njej dobro skačem. Komaj čakam, da se v sredo vse začne. Da napadem na vso moč in upam, da se bo izšlo.