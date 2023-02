Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Fatih Arda se je podpisal pod kopico mejnikov v turških smučarskih skokih. Te je dosegel s slovenskim znanjem in izkušnjami.

"Nejc Frank je odlična oseba in garač, Blejska Dobrava, kjer živi, pa takoj za Ljubljano najboljše mesto v Sloveniji," se je smejalo turškemu smučarskemu skakalcu Fatihu Ardi Ipciogluju, ko se je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici zahvalil slovenskemu trenerskemu znanju, s pomočjo katerega napredka turške reprezentance ne bi bilo. Turek se je v pogovoru za Sportal dotaknil še dežele na sončni strani Alp, v kateri preživi lep del leta, pa tudi nedavnega potresa, ki je v njegovi domovini zahteval več deset tisoč smrtnih žrtev.

Eden tistih, ki se je zaradi želje po napredku v smučarskih skokih delno preselil v Slovenijo, je turški smučarski skakalec Fatih Arda Ipcioglu. Konec decembra 2021 se je na turneji štirih skakalnic v Oberstdorfu podpisal pod zgodovinski dosežek turških smučarskih skokov. Kot prvi Turek se je prebil v finale in osvojil krstni točki svetovnega pokala za svojo državo. Pred tem je kot prvi Turek osvojil točke kontinentalnega pokala. Lani je v Pekingu okusil olimpijske igre, te dni pa v Planici spoznava še utrip svojega drugega svetovnega nordijskega prvenstva.

Tako kot pri mnogo drugih skakalnih reprezentancah tudi tu brez izdatne slovenske pomoči in znanja pri postavljanju reprezentančnih mejnikov ne bi šlo.

Potem ko so s Turki delovali z Vasjo Bajcem, Binetom Norčičem, Alešom Selakom, Juretom Radljem, pa tudi Primožom Peterko, turška reprezentanca vse od leta 2018 proti napredku stremi pod okriljem nekdanjega smučarskega skakalca, zdaj trenerja Nejca Franka.

"Brez Nejca in že predj drugih trenerjev ne bi bili tu, kjer smo. Nejc je odlična oseba, trener, garač, ki zdaj sam skrbi za našo ekipo. Čeprav ta ni velika, mu ni lahko. Treba je poskrbeti za ogromno stvari, tekme svetovnega pokala imamo praktično vsak konec tedna. Odlično skrbi za nas, z njim, njegovo pomočjo smo na pravi poti. Lahko le rečemo hvala Slovencem, ki so pomagali našim skokom," se je v pogovoru za Sportal Slovencem zahvalil najmočnejši člen te v skokih eksotične države.

Ipcioglu je točke v svetovnem pokalu vknjižil petkrat, od tega štirikrat v tej sezoni. V Planici je v soboto vknjižil tudi prvo uvrstitev med 30 na svetovnih nordijskih prvenstvih. Foto: Guliverimage

"Najboljša sezona, napredek je viden, smo na pravi poti"

V tej sezoni je štirikrat osvojil točke svetovnega pokala, pred tem le enkrat, v soboto pa vknjižil tudi prvo uvrstitev v finale na svetovnih prvenstvih. Na srednji napravi je bil po ponesrečenem finalnem skoku 29. Konec januarja je na treningu na Kulmu postavil osebni rekord (209,5 metra), a turški pripada Muhammedu Aliju Bedirju, ki je isti dan poletel do 212 metrov.

"To je moja najboljša sezona do zdaj, tudi Ali je na pravi poti. Naša reprezentanca je napredovala. Trije smo, ki smo pripravljeni tekmovati v svetovnem pokalu, ob nama še Irfan Cintimar. Boljša dva potujeta na tekme. V skokih ni lahko, ker je sezona dolga, a po drugi strani uživam v tem, kar delam. Na prvenstvu se ne želim obremenjevati z rezultati, najprej je sploh treba priti med 30 finalistov. V Planici se počutim domače, skakalnice tu imam za domače, saj tu skačemo že vrsto let, žal naše skakalnice v Turčiji niso v dobrem stanju, imeli smo precej težav z infrastrukturo, tako da veliko časa preživimo v vaši državi."

Slovenija odlično izhodišče

Za razliko od Kanadčanov, ki imajo med sezono bazo v Kranju, Turki tu nimajo stalne baze. "Nismo najeli apartmaja, premikamo se po hotelih, malo smo v Planici, malo pri Marinšku v Naklem, kar nas pride ceneje. Slovenija je super, zaradi lokacije ponuja odlično izhodišče. Smo blizu vsega. Če treniramo v Kranju, imamo do letališča zgolj 15 minut, prav tako so tu blizu druge za naš šport zanimive države, Avstrija in Nemčija, kamor zlahka pridemo z avtomobilom." V letih treningov v Sloveniji se je naučil nekaj slovenskih besed, od mest mu je najbolj všeč Ljubljana. Foto: Guliverimage

Na Slovenijo se je, kot pravi, že povsem navadil, tudi na nekatere slovenske besede. "Seveda, obvladam slovenščino (smeh, op. a.). Šala, poznam pa kar nekaj besed. Lepih, pa tudi malo manj lepih, a da bi se pogovarjal slovensko, tam pa še nisem. 'Dober dan, kako si, ful dobr, dobr skoč, lahko noč' in podobno je največ, kar sem se naučil," pravi zgovorni 25-letnik, ki mu je v Sloveniji najbolj všeč Ljubljana: "Takoj za njo pa Blejska Dobrava, kjer živi Nejc, tam imamo včasih super piknike (smeh, op. a.)."

"Težko je biti pameten, ko si na varnem, oddaljen od dogajanja, lahko rečem, da gre za ogromno katastrofo, ki je strla naša srca." Foto: Reuters

"Ogromna katastrofa, ki je strla naša srca"

Manj vedrega obraza je bil, ko je beseda nanesla na nedavni grozovit potres v njegovi domovini, v katerem je umrlo več deset tisoč ljudi.

"Zahtevni časi. Težko je biti pameten, ko si na varnem, oddaljen od dogajanja, lahko rečem, da gre za ogromno katastrofo, ki je strla naša srca. Sočustvujem z rojaki. Na srečo med žrtvami ni bilo nobenih mojih prijateljev, sorodnikov ali bližnjih, me pa žalosti, ker je toliko ljudi umrlo. Čeprav je Turčija močna država, proti naravi ne moreš nič, ne moreš je premagati. Želim si, da Turki ob tej žalostni zgodbi ostanejo močni," je dodal naš sogovornik.

Ta se bo v Planici lahko potegoval za nastop še na eni tekmi, in sicer na individualni preizkušnji na veliki skakalnici (tekma bo v soboto).