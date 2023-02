Nori Poljak se je v Planici snel z verige

Ljubitelji smučarskih skokov so že ničkolikokrat videli način proslavljanja Piotra Žyle po dobrih skokih in uvrstitvah. Na prvi tekmi nordijskega svetovnega prvenstva v Planici se mu je v drugi seriji dolgo časa smejalo in smeji se mu še po koncu preizkušnje.

S skokom, dolgim 105 metrov, je s 13. mesta na hektični tekmi napredoval na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Nekako je prišel na plano spomin iz leta 2019, ko je na prvenstvu v Seefeldu njegov rojak Dawid Kubacki s 27. mesta napredoval do zlatega odličja.

Po prvi seriji ni pričakoval česa takega

"Po prvem skoku sem mislil, da nimam velikih možnosti. A sem kljub vsemu opravil svoje delo najbolje, kar sem lahko. Izjemen skok je bil. Vse je bilo popolno. Zelo vesel sem," so bile besede Žyle ob velikem zmagoslavju v Planici, skakalec se je v ciljnem izteku veselil na svoj nori način, kot smo ga vajeni.

Foto: Guliverimage

Z izjemnim drugim skokom je tako ubranil naslov prvaka iz Oberstdorfa, in to pri 36 letih, kar daje njegovemu dosežku še toliko večjo veljavo.

Tudi njemu je verjetno dobro jasno, da so bile razmere v zraku nepredvidljive in da je bila tekma na meji regularnosti, če je sploh bila regularna, saj je pihal veter – od močnejšega vzgornika do močnejšega vetra v hrbet. Številni favoriti, vključno z našima Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem, so potegnili kratko.

Poln adrenalina in preplavljen s čustvi

In kdaj je izkušeni Poljak začel verjeti, da bo osvojil medaljo? "Po skoku sem bil sprva navdušen nad opravljenim. Ko skočiš skoraj popolno, je v tebi veliko adrenalina in te preplavijo čustva. Potem sem si rekel, da se mi morda nasmehne kakšna medalja, vendar nisem verjel, da bo šlo tako daleč. Potem sem imel že bronasto in sem bil vesel. Potem srebro. Nato so rekli: zlat si. Neverjetno zame," je bil vesel na Poljskem zelo priljubljeni skakalec.

Veselje na način, kot ga zna uprizoriti le Zyla. Foto: Guliverimage

To je njegova že sedma medalja na nordijskih prvenstvih. Zbirati jih je začel pozno. Do prve je skočil leta 2015 v Falunu na Švedskem, kjer je bil z ekipo bronast. Prve posamične pa se je razveselil dve leti pozneje, ko je bil v Lahtiju bronast.