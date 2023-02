Američanka Jessie Diggins premagala obe Švedinji, Eva Urevc 20.

Prve tri tekmovalke so bile precej hitrejše od tekmic, največ moči pa je imela 31-letna Američanka Jessie Diggins. Najboljša je bila prav na vseh vmesnih časih, a je bila prednost pred obema Švedinjama sprva še zelo majhna. V zadnjih treh kilometrih pa je Diggins močno pospešila in ciljno črto prečkala 14 sekund pred Karlssonovo, še 5,5 sekunde več je zaostala Anderssonova.

Za Američanko, ki je na prestolu nasledila Norvežanko Therese Johaug, je to šesta kolajna s SP in druga zlata po Val di Fiemmeju pred desetimi leti. Takrat je skupaj s Kikkan Randall slavila v ekipnem sprintu. To sta tudi edini kolajni z zlatim leskom za ZDA v zgodovini svetovnih prvenstev.

Švedinje so v Planici na četrti preizkušnji prvič ostale brez zlata. Karlsson je po skiatlonu osvojila še svoje drugo srebro, skupaj je bila 23-letnica doslej na SP že petkrat druga. Andersson je zlatu iz skiatlona dodala še današnji bron, skupno je to šesta kolajna za 25-letnico.

Eva Urevc je tekmo končala na 20. mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Eva Urevc na prvem vmesnem času osma

Najboljša slovenska tekmovalka Urevc je hitro začela in bila na prvem vmesnem času osma. Nato je že do polovice malce popustila, zaostanek pa se je nabiral tudi v drugem delu preizkušnje. Na koncu je zasedla 20. mesto z zaostankom 1:23,3 minute za zmagovalko. Anja Mandeljc je bila 28. (+1:58,5), Neža Žerjav 49. (+3:55,1), Anita Klemenčič pa 56. (+4:22,9).

."Realen cilj je bil top 15. Na koncu pa sem s tekmo kar zadovoljna, saj sem dobro stopnjevala tempo in nisem veliko izgubljala," je po tekmi dejala Urevc. "Proga je zelo razgibana in mi ustreza. Je pa težka. Tukaj je en del, ko tri, štiri minute ne moreš zadihati, ko po klancu ni počitka. In tukaj potem pridejo na razdaljo tekmovalke, ki so specializirane za nastope na razdalji. Domača proga je sicer manjša prednost, saj smo šli tukaj velikokrat čez, a na koncu nastopiš pač tako, kot si pripravljen. Tudi vzdušje je fenomenalno. Navijači te ponesejo naprej."

V Planici se bodo v sredo na 15 km s posamičnim startom merili še moški.

Planica 2023, smučarski tek, 10 km (Ž): 1. Jessie Diggins (ZDA) 23:40,8

2. Frida Karlsson (Šve) +14,0

3. Ebba Andersson (Šve) +19,5

4. Anne Kjersti Kalva (Nor) +35,1

5. Ingvild Flugstad Östberg (Nor) +46,6

6. Francesca Franchi (Ita) +51,2

7. Pia Fink (Nem) +53,2

8. Nadine Fähndrich (Švi) +55,6

9. Kerttu Niskanen (Fin) +56,6

10. Maja Dahlqvist (Šve) +58,5

...

20. Eva Urevc (Slo) +1:23,3

28. Anja Mandeljc (Slo) +1:58,5

49. Neža Žerjav (Slo) +3:55,1

56. Anita Klemenčič (Slo) +4:22,9

