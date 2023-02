Slovenski ekipi je uspelo nekaj, kar se zgodi zelo redko #video

"Tudi ko bomo zelo utrujeni, bomo dali še nekaj več od sebe, za vse obiskovalce, ki so tukaj, in za celotno državo," nam je v intervjuju povedal Matic Gracer, vodja slovenskega servisa v teku na smučeh. Tekmovalci namreč našo ekipo serviserjev zelo hvalijo za zelo dobro pripravljene smuči.

Matic Gracer, vodja slovenskega servisa v teku na smučeh, nas je spustil v prostor, kjer se dogaja "čarovnija" ekipe slovenskih serviserjev. Ta se je v uvodnih dneh prvenstva zelo izkazala, potem ko ji je uspelo pripraviti izredno hitre smuči. To je med drugim potrdil tudi Miha Šimenc, naš najboljši tekač na smučeh. Delo serviserjev je velikokrat skrito očem javnosti, a v ozadju je veliko garanja in predanosti. Ob dobro pripravljenih smučeh pa je prisoten občutek velikega zadovoljstva. Zdi se, da serviserji ob svojem delu ne poznajo utrujenosti, na domačem nordijskem prvenstvu v Planici pa še toliko manj.

Kaj slovenskemu serviserju pomeni, da pripravlja smuči slovenskim tekmovalcem na domačem prvenstvu?

Vsekakor je to čast, a tudi velika odgovornost. Biti domačin na tako velikem tekmovanju je nekaj nepojmljivega. Še pred leti nismo verjeli, da je to mogoče. Vsi smo ponosni, da smo lahko del tega velikega dogodka. Tako tekmovalcem kot tudi osebju predstavlja tak dogodek velik izziv, a z velikim veseljem smo tu.

Koliko dela je potrebnega, da tekmovalcu pripravite tekaške smuči za tekmo?

Časovno je to težko opredeliti. Že dan pred tekmo za posameznega tekmovalca testiramo material za smuči. Za Evo (Urevc, op. p.) moram dan pred tekmo pripraviti približno 15 parov in potem še na dan tekme, ko ožimo izbor smuči. Torej za pripravo enega para smuči zagotovo potrebujemo eno uro, za sam izbor smuči pa še več. Res je, da nas je veliko tukaj, tako da res lahko kakovostno opravljamo svoje delo.

Matic Gracer ima nekoliko več časa, da se lahko posveti delu v kabini. Foto: Boštjan Boh

Koliko šteje ekipa slovenskih serviserjev?

Mislim, da je to največja ekipa do zdaj. Morda je bila le še v času Petre (Majdič, op. p.) ta večja. Zdaj nas je sedem serviserjev in seveda trenerji. Res imamo dobro pogoje za pripravo smuči.

Po navadi slovenski serviserji testirate tudi smuči. Ste se na tem prvenstvu, ko vas je več, temu izognili?

Zdaj nas je toliko, da lahko sam več časa ostanem v kabini in premislim, kaj bi lahko še testirali in kako bi lahko izboljšali smuči. Torej to pomeni, da se sam lahko več posvečam kemijskemu delu servisa.

Pripraviti dobre smuči v Planici je kar velik izziv. Ne samo za slovenske serviserje, ampak tudi za preostale ekipe. Foto: Boštjan Boh Zdi se, da so razmere oziroma proge v Planici precej specifične. Kaj to pomeni za vas serviserje?

Predvsem izziv. To pravzaprav velja za vse, ne samo za nas. Pogoji so kar zahtevni. Tudi danes (z Maticem Gracarjem smo se pogovarjali v petek, op. p.) ste lahko videli, da je bila zelo zahtevna snežna podlaga. Nekateri tekmovalci so imeli nekaj težave s samo stabilnostjo. Ne samo z mažo, ampak tudi z ravnotežjem. Vendar pa verjamem, da bodo na prihodnjih tekmah organizatorji poskrbeli, da bodo proge kar najbolje pripravljene. Mi se moramo temu prilagajati, slediti vremenu in biti pripravljeni na vse možne vremenske spremembe.

V naslednjih dneh je napovedana ohladitev. Ali to za vas pomeni še več dela?

Res je, ohladilo se bo in pripravljeni smo na to. Treba je predvidevati, katere produkte je treba testirati. A v Planici so nepričakovani produkti, tako da je potrebna improvizacija.

Pred časom ste dejali, da ste sodelovali tudi z norveškimi serviserji. Kakšni so odnosi danes, ko delate vsak za svojo reprezentanco?

Ravno danes sem se pogovarjal z norveškimi kolegi. Tudi njim Planica predstavlja velik izziv in presenečeni so, kateri produkti delujejo. Kot sem že rekel, za vse je zahtevno. Vse pohvale organizatorjem, tudi preostale ekipe vidijo, da se organizatorji zelo trudijo. Izmenjujemo si podatke, ampak nekatere skrivnosti ostajajo. To je normalno.

Ali imate serviserji tudi prednost domačega terena?

Malenkost imamo. Bolje poznamo gibanje in moč sonca. Že v preteklosti smo opravili ogromno testov in treningov. To se je potem pokazalo v šprintu, ko smo imeli izredno hitre smuči. Da, imamo to prednost. Vreme je lahko muhasto in tudi nas, domačine, lahko preseneti. S to številčno ekipo, ki jo imamo sedaj, mislim, da bomo lahko konkurirali najboljšim ekipam.

Miha Šimenc je imel na tekmi tako dobre smuči, da je bil z njimi celo hitrejši od norveških tekmovalcev, kar se zgodi zelo redko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Miha Šimenc je po eni izmed tekem dejal, da ne pomni, kdaj je imel v svoji karieri tako dobre smuči …

Imel je izredno hitre smuči. Praktično se je stoje peljal z najboljšimi tekmovalci in celo prišel prednje, kar se zgodi zelo redko. Vsi smo veseli, da se je to zgodilo ravno v Planici. Njegova tekma se je končala s smolo (Miha Šimenc se je šprintu zapletel v padec, op. p.). Drugače, kot smo pričakovali. Vseeno smo pozitivni za naprej.

Kaj vam pomenijo takšne kritike tekmovalca?

Takšen komentar da še več motivacije servisu. To pomeni, da dobro delamo in da je sodelovanje korektno. To tekmovalci sami občutijo, in samo tako naprej.

Pogovarjava se, ko je tekme že konec. Kakšno delo zdaj čaka serviserje?

Po končani tekmi se pripravljamo že na naslednji dan. Torej selekcija smuči, pregled vremena, pogovori …. Ko zaključimo z eno tekmo, smo z mislimi že pri naslednji tekmi. Tako bo vse do konca svetovnega prvenstva.

Tudi ko bodo zelo utrujeni, bodo dali vse od sebe. Foto: Boštjan Boh

Prvenstvo traja že nekaj dni, urniki serviserjev pa so kar naporni. Pride kdaj do preutrujenosti ali do nje sploh ne sme priti?

Utrujenost bo vedno večja, vendar nas poneseta planiška atmosfera in čast, ki jo imamo tu v Planici kot domačini. Tudi ko bomo zelo utrujeni, bomo dali še nekaj več od sebe, za vse obiskovalce, ki so tukaj, in za celotno državo. Zavedamo se, koliko pomeni, da smo na domačem svetovnem prvenstvu.

