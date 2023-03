Presenečenje Kanadčanke v Planici, dve Slovenki v deseterici

Kanadčanka Alexandria Loutitt je na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici na posamični tekmi na veliki skakalnici osvojila naslov svetovne prvakinje (264,4 točke). Kanadčanka je na tekmi, ki so jo krojili sneženje in spremenljive vetrovne razmere, vodila že po prvi seriji. Vodstvo si je po prvi seriji delili z Norvežanko Maren Lundby, ki je na koncu osvojila drugo mesto (+10,4), tretja pa je bila Nemka Katharina Althaus (+18,5). Najboljša Slovenka je bila Ema Klinec, ki je osvojila sedmo mesto, potem ko je v finalu pridobila štiri mesta. Nika Križnar je bila deseta, Maja Vtič pa 24.

Svetovno prvenstvo, individualna tekma, velika skakalnica:

Smučarske skakalke so se na veliki skakalnici pomerile še za zadnji ženski komplet kolajn v skokih. Tekmo so sploh v prvi seriji zaznamovale spremenljive vetrovne razmere in spreminjanje zaletnega mesta.

Tako v prvi kot v drugi seriji pa je znala razmere najbolje izkoristiti letošnja mladinska svetovna prvakinja Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki sicer že nekaj časa živi v Sloveniji. Ta je do zdaj v svetovnem pokalu enkrat stala na najvišji stopniški, in sicer januarja na tekmi v japonskem Zau. To je hkrati tudi njena edina uvrstitev na stopničke za zmagovalke, v Planici pa je zablestela v polnem sijaju. Mladinska svetovna prvakinja je imela v prvi seriji tako kot druga Maren Lundby precej sreče z vetrom, skakala z 18. naleta in se s skokom dolgim 134,5 metra, izenačila z Lundbyjevo. 19-letna Kanadčanka je tudi v drugo zablestela in pristala pri 136,5 metra. S tem je osvojila prvo skakalno kolajno za Kanado na SP in drugo na velikih tekmovanjih, potem ko je lani z mešano ekipo presenetljivo osvojila bron na olimpijskih igrah v Pekingu.

Na koncu je Loutittova za 10,4 točke ugnala Lundbyevo, s katero sta si delili vodstvo po prvi seriji. Branilka naslovov s SP v Seefeldu 2019 in Oberstdorfu 2021 z velike skakalnice je v prvi seriji odlično izkoristila razmere in skočila kar 139,5 metra, kar je nov ženski rekord naprave. Norvežanka je imela hude težave pri pristanku, podrsala, a kljub temu zanesljivo prevzela vodstvo. V drugo je pristala pri 133 metrih in osvojila končno drugo mesto.

Tretje mesto je osvojila Katharina Althaus, ki je v dolini pod Poncami ob temu osvojila še tri zlata odličja.

Ema Klinec je osvojila sedmo mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ema Klinec in Nika Križnar sta blesteli predvsem na torkovem treningu in bili vseskozi med najboljšimi. Na tekmi pa se v prvi seriji, v kateri so vladale precej spremenljive razmere, nista znašli. V drugo sta Križnarjeva in Klinčeva napadli s 15. oz. 11. mesta in izboljšali svoji uvrstitvi. Križnarjeva je v finalu skočila 128,5 m in napredovala na deseto mesto. Klinec pa je s tretjo najboljšo oceno drugega skoka in 131,5 m pridobila štiri mesta. Maja Vtič (195,8) je skočila 116,5 in 118 m ter zasedla končno 24. mesto.

Niki Prevc se skok v prvi seriji ni posrečil, z zgolj 103,5 metri je končala na 40. mestu.

Podelitvi medalj s te tekme in tekme mešanih ekip bodo od 22. ure naprej v Kranjski Gori.

