Ostre besede trenerja Slovenk: Ne vem, ali za takšne ljudi obstaja kazen

"Raje ocenim le drugo serijo. Prva je bila neregularna, videli ste, kaj se je dogajalo. Eno od najboljših skakalk iz kvalifikacij so spustili v zelo dobrih pogojih z visokega zaletnega mesta, pri tistih zadnjih so nižali zaletišče, ko je sneg padal v smučino in so bile hitrosti slabše. To je naredilo razliko. Druga serija je bila regularna. V drugi seriji se je pokazala kakovost. Čestitam Emi, Niki in Maji, da so se po takšni seriji zbrale. Druga serija je bila realni kazalnik. Imamo mladinsko svetovno prvakinjo tudi v absolutni konkurenci in skok s padcem na stopničkah. Že to je presenetljivo. Zelo smo razočarani in nismo sami," se je glavni trener Zoran Zupančič razgovoril po koncu tekme na Bloudkovi velikanki, ki jo je osvojila mladinska svetovna prvakinja Alexandria Loutitt.

Kanadčanki sta na koncu na zmagovalnem odru delali družbo Norvežanka Maren Lundby in junakinja tega prvenstva Katharina Althaus, ki domov odhaja s tremi zlatimi in bronastim odličjem.

Zoran Zupančič (desno) je bil razočaran nad dogodki v prvi seriji. Foto: Anže Malovrh/STA

Najboljša Slovenka je bila na sedmem mestu Ema Klinec – najboljša v poskusni seriji –, na deseto mesto pa se je zavihtela Nika Križnar – najboljša na prvih uradnih treningih –, ki je imela težave z vidljivostjo. V drugi seriji je zamenjala očala, dobila jih je od mlade Nike Prevc, ta se na veliki skakalnici ni proslavila. Med trideseterico je bila na 24. mestu še Maja Vtič.

Lundbyjeva in Loutittova sta v prvi seriji izkoristili dobre pogoje ob višjem zaletu, dobra skoka pa sta pokazali tudi v drugo, ko sta ohranili vodilni položaj in se zasluženo veselili.

"Verjetno se bo še veliko govorilo v bližnjih krogih"

Ema je imela v drugo tretji dosežek, a je tako kot še nekatere v prvi seriji potegnila krajši konec, ko je morala v slabih razmerah in ob nižjem zaletišču opraviti svoj del posla. "Po prvi seriji smo zahtevali, da bi jo morali odpovedati. Povsem neregularna je bila. Ne vem, ali za takšne ljudi obstaja kazen, rumeni, rdeči karton. Vedno se poudarja, da so tekmovalke na prvem mestu. Daleč od tega … Imeli so priložnost, da bi odpovedali. Zdaj so medalje podeljene, verjetno se bo še veliko govorilo v bližnjih krogih," je dejal Zupančič.

Nika Križnar ni imela svojega dneva. Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, zakaj ni bilo posluha za najboljše, je za konec še pristavil: "Tekmo smo gledali na srednji skakalnici, na kateri je bil postavljen rekord. Ko dlje sploh ni bilo mogoče skočiti, a je zaletišče ostalo. Tu se je nižalo zaletišče ob bistveno slabših pogojih. Ne vem, kaj naj rečem. Kot da bi bil nekdo podkupljen. Nenavadne odločitve."