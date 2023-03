Planica s trajnostno zavezo za bodoče generacije

Planica je izkoristila pozornost, ki jo ima s svetovnim prvenstvom in opozorila tudi na pereče okoljske izzive v dolini pod Poncami. Kljub temu, da je v dolini okolju namenjena velika pozornost, tako v vodstvu centra kot v organizacijskem odboru vidijo priložnost, da še izboljšajo trajnostno delovanje na ekonomskem, družbenem, energetskem in okoljskem področju.

Vodja strateškega sveta Maja Zalaznik Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"V strateškem svetu smo si zadali nalogo, da naredimo nekaj novega in drugačnega kot smo delali doslej. Del tega je tudi zelena zaveza, katere cilj je, to dolino narediti še bolj trajnostno. Planico imamo vsi radi, tukaj smo doma," je povedala Maja Zalaznik.

"Nisem strokovnjak za okoljska vprašanja in trajnostne rešitve, a takoj sem sprejel to idejo. Sam opažam, da imamo rezervo v človeških virih in energijskih rešitvah, da ohranimo ta center za generacije, ki bodo prišle za nami," je takojšnjo pripravljenost na sodelovanje pojasnil Franci Petek.

Direktor nordijskega centra Planica Franci Petek Foto: Vid Ponikvar

"Prizadevamo se za najbolj trajnostni dogodek vseh časov v zgodovini športnih prireditev. Upam, da bomo dolino pustili tako, kot je bila preden smo prišli. To je naš načrt in delamo v tej smeri," pa je v uvodu dogodka pojasnil Cene Prevc, ambasador trajnosti na SP.

Član strateškega sveta Aleš Cantarutti pa je predstavil nekatere konkretne rešitve na področju energetike. Kot pravi, politika omogoča rešitve s postavitvijo sončnih in vetrnih elektrarn, ki pa v Planici ne bi prinesle pravega učinka. Sam kot možnost vidi rabo vodikovih tehnologij.

Ob vključitvi lokalnega okolja opozarja predvsem na priložnost, ki se s tem ponuja slovenskemu gospodarstvu. "Zelena tranzicija je aktualna in želim si, da bi postala tudi nacionalni projekt. Je tudi priložnost za pilotski projekt in za slovenska podjetja v Planici in v drugem koraku, da prodajajo svoje znanje na domačem in tujem trgu."