Konec kariere slovenske šampionke? "Ena od možnosti je."

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska skakalka Urša Bogataj si je letos na domači tekmi na Ljubnem poškodovala koleno in predčasno končala sezono, v kateri je imela cilj, da bi nastopila na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici.

V dolino pod Poncami je prišla v torek in bo spodbujala reprezentančne kolegice na zadnji posamični tekmi na prvenstvu, kjer bosta v igri za medaljo njena velika prijateljica Nika Križnar in Ema Klinec.

Padec Urše Bogataj na Ljubnem Foto: Guliver Image

Kot je povedala v pogovoru za nacionalno televizijo, jo je padec na Ljubnem presenetil: "Šokirala me je poškodba. Prejšnja je bila posledica padca. Ta je bila ob stiku, ko sem priletela na tla. Moji skoki so na trenutke malce z višine. Morda je bilo koleno že prej načeto in nisem vedela. Lahko pa je bila prevelika sila, da sem koleno postavila pod takšen kot. Posledično sem padla."

Ob tem si je strgala sprednjo križno vez, poškodovala tudi stranske. O vrnitvi na skakalnico ne želi govoriti, saj potrebuje čas zase, da o vsem premisli. Na vprašanje, ali obstaja možnost, da konča kariero, je odgovorila: "Ena od možnosti je. Potrebujem nekaj časa. Se pa zavedam, da se bom morala to odločiti. Bom videla."

Urša se je lani v Pekingu zapisala v zgodovino, potem ko je osvojila zlato medaljo na srednji skakalnici, drugo pa si je okoli vratu nadela še na tekmi mešanih ekip.