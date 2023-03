Norveška veselica v Planici

Norvežan Simen Hegstad Krüger je tako oplemenitil uspeh s prejšnjega SP 2021, ko je bil v tej disciplini srebrn. Tako kot takrat v Oberstdorfu pa so tudi tokrat Norvežani pometli s konkurenco, saj so spet osvojili vsa tri odličja.

Brez tega pa je ostal Johannes Hösflot Klaebo, ki ima v Planici že tri kolajne, od tega dve zlati iz obeh sprinterskih preizkušenj. Tokrat se mu je zmagovalni oder izmuznil za devet desetink sekunde. Norveško premoč je potrdil še Sjur Röthe s šestim mestom, vmes se je uspelo preriniti le petouvrščenemu Švedu Williamu Poromaaju.

Slovenske barve so zastopali Miha Šimenc, Miha Ličef, Vili Črv in Jošt Mulej. Šimenc je bil tokrat 38. (+2:51,7), Ličef 49. (+3:23,6), Črv 67. (+4:43,0), Mulej pa 73. (+5:24,3).

Miha Šimenc je poskrbel za najboljšo slovensko uvrstitev. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Mislim, da mi je šlo precej dobro. Mogoče je bil tihi cilj okoli trideseterice, ampak sem zelo zadovoljen. To je moj najboljši tek na 15 km v prosti tehniki," je za Televizijo Slovenija povedal Šimenc, ki je sploh prvič v sezoni tekel na tej razdalji. Tekače na tem SP čakata še štafetna preizkušnja ter kraljevska preizkušnja na 50 kilometrov v klasični tehniki.

Danes bo v Planici še zaključek ekipne tekme nordijskih kombinatorcev, tek 4 x 5 km se bo začel ob 15.10. Ob 17.30 pa bo na vrsti še posamična tekma smučarskih skakalk na veliki skakalnici.

Izidi, smučarski tek, 15 km (prosto):

1. Simen Hegstad Krüger (Nor) 32:17,4

2. Harald Östberg Amundsena (Nor) + 5,3

3. Hans Christer Holund (Nor) 24,6

4. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) 25,5

5. William Poromaa (Šve) 48,9

6. Sjur Röthe (Nor) 52,8

7. Ireneu Esteve Altmiras (And) 1:06,8

8. Friedrich Moch (Nem) 1:08,1

...

38. Miha Šimenc (Slo) 2:51,7

49. Miha Ličef (Slo) 3:23,6

67. Vili Črv (Slo) 4:43,0

73. Jošt Mulej (Slo) 5:24,3