Vmes so se pobrali, a Planico zapustili sklonjenih glav

Nika Križnar je imela v zadnjem času veliko smole. Od težav na skakalnici konec januarja in na začetku februarja do gripe, ki jo je položila v posteljo tik pred začetkom prvenstva v Planici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zastor nad ženskimi skoki na nordijskem svetovnem prvenstvu v Planici je padel. Bera v slovenski ženski reprezentanci je bronasta medalja na mešani ekipni tekmi, medtem ko se jim na posamičnih tekmah in ekipni ženski ni uspelo proslaviti. Ni se izšlo tako, kot so upali in si želeli.

Če gledamo uvrstitve na posamičnih tekmah, vidimo, da se na nobeni tekmi slovenska ženska reprezentanca ni resneje vključila v boj za odličje, ki so ga napovedovali in ga imeli začrtanega v ciljih. Bolna Nika Križnar je bila na srednji skakalnici enajsta, Ema Klinec na Bloudkovi velikanki sedma. Na ženski ekipni tekmi je bila slovenska zasedba četrta - zaradi slabših doskokov je izgubila stik z zmagovalnim odrom.

Nekaj zadoščenja je dala tekma mešanih ekip, na kateri sta Ema in Nika skupaj s Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom osvojili bronasto odličje.

Prvi mož stroke razočaran

Veliko težav so imeli v slovenski reprezentanci tudi med prvenstvom, zato izkupiček ni takšen, kot so načrtovali. "Vmes smo se pobrali, a žal spet odhajamo sklonjenih glav," je glavni trener Zoran Zupančič na kratko ocenil prvenstvo.

Niki je ponagajala gripa. Vmes se je sestavila, nakazala, da bi lahko na veliki napravi dosegla preskok, a so se ji na tekmi temelji za skok na zmagovalni oder sesuli, tudi zaradi vidljivosti pod reflektorji, s katero je imela težave: "Pozabiti moram tekmo na veliki skakalnici, si zapomniti dobre skoke s treningov in gledati naprej proti temu, kar me čaka."

Ema vesela zadnjega skoka, Maja bo razmislila o nadaljevanju kariere

Mešane občutke je imela tudi Ema, ki si je med prvenstvom poškodovala koleno, a kot pravi, prvenstvo zapušča z dvignjeno glavo: "Kot bi bili ves mesec tukaj. Preprosto zato, ker se je zgodilo toliko stvari. Od slabih skokov, kolena, medalje do vrhunske zadnje predstave. Zelo veliko mi pomeni zadnja tekma, ki je lepa popotnica za konec sezone."

Prvenstvo se ni izšlo po željah mlade Nike Prevc, ki se ni znašla na Bloudkovi velikanki. Izkušena 35-letna Maja Vtič je po tihem upala, da bi se na domačih tleh veselila medalje na ženski ekipni tekmi, vendar je bila Slovenija prekratka. Na vprašanje, koliko časa se še vidi v skokih, po koncu tekmovanj ni znala jasno odgovoriti: "Rekla sem, da o tem ne bom govorila pred koncem sezone. Ko je bo konec, si bom vzela premor in premislila v miru." Na vprašanje, ali jo boljši skoki, ki jih je kazala v zadnjem obdobju, morda spodbujajo k morebitnemu nadaljevanju kariere, je odgovorila: "Me malce potegnejo naprej, ker vidiš, da se stvari obračajo na bolje. Veliko sem vložila v to, da sem se lahko vrnila. Lani in letos mi je delno uspelo, je pa res, da nisem več najmlajša in da se mi je nabralo nekaj poškodb. Več dejavnikov moram upoštevati."

"Poskušali bomo držati glave gor"

Pred skakalkami je teden "dopusta", nato pa jih od 10. marca čaka norveška turneja RAW Air. Najboljših 15 po prvih postojankah v Oslu in Lillehammerju se bo premierno spustilo po letalnici v Vikersundu, kar bo zgodovinski dan za ženske skoke. Za konec bo 24. marca sledila še preizkušnja v Lahtiju in sezona se bo končala, medtem ko bodo fantje še enkrat odpotovali v Planico, tokrat na Letalnico bratov Gorišek.

"Čaka nas ena najdaljših poti do zdaj. Ne bo nam prav lahko," poudarja Zupančič in glede želja dodaja: "Poskušali bomo držati glave gor, pozabiti vse skupaj in se osredotočiti na preostale tekme svetovnega pokala. Na letalnici se lahko marsikaj zgodi. Odvisno od tega, kaj bo naredila žirija in kaj kontrolorji."