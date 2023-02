Ali vaši otroci uživajo (dovolj) uravnoteženo prehrano?

Oglasno sporočilo

Pestra in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja sta pomembna dejavnika za ohranjanje zdravja, še posebej pri otrocih, saj ti še rastejo in se razvijajo. Številni izdelki vsebujejo ogromne količine dodanega sladkorja in soli, zato je včasih pravi izziv izbrati bolj ustrezna živila za otroke.

Foto: Spar

Otroci in mladostniki v Sloveniji zaužijejo preveč sladkorja

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) priporoča, da omejimo vnos prostih sladkorjev pod deset odstotkov dnevnega vnosa energije. Pri otrocih pa svetuje omejitev dnevnega vnosa prostih sladkorjev celo pod pet odstotkov. To za povprečno telesno aktivnega odraslega predstavlja že slabi dve žlički sladkorja na dan.*

Večina slovenskih otrok dnevno zaužije več sladkorja, kot je priporočljivo, kar lahko vodi v prekomerno naraščanje telesne teže. To se iz otroštva lahko prenese v najstniška leta in kasneje tudi v odraslo dobo ter se odraža s številnimi zdravstvenimi težavami.*

Foto: Spar

Spar za boljše prehranjevalne navade otrok

V Sparu spodbujajo zdrav življenjski slog in uravnoteženo prehrano, zato v skladu s svojo vizijo znižujejo vsebnost sladkorja in soli v svojih izdelkih. V sodelovanju s priznanimi strokovnjaki pa so skrbno preverili in na podlagi nacionalno prilagojenih prehranskih smernic SZO** izbrali izdelke BIO, ki so prilagojeni prehranskim potrebam otrok. Najdete jih pod oznako SPAR Dobro za naše otroke. Prednosti teh izdelkov iz ekološke pridelave so, da so brez dodanih sladkorjev (vsebujejo lahko le naravno prisotne sladkorje), palmovega olja in sladil, vsebnosti maščob, soli ali drugih snovi v izdelkih pa so skladne s kriteriji nacionalno prilagojenih prehranskih smernic SZO**. Med njimi boste zagotovo našli tudi takšne, ki jih bodo radi jedli celo izbirčni otroci. Ponudite jih lahko za zajtrk, malico ali večerjo.

Zdravo prehranjevanje se začne v domači kuhinji

Zdrav slog prehranjevanja s projektom Kuhnapato po Sloveniji in svetu pod okriljem Društva Vesela kuhinja vodi Anka Peljhan. Z motivacijskimi pristopi učenja kuhanja in izvirnimi recepti za odlične sezonske jedi s pridihom slovenske tradicije društvo spodbuja predšolske in osnovnošolske otroke ter druge mladostnike k zdravemu in trajnostnemu načinu prehranjevanja. Hrana, ki jo pripravljajo mladi kuharji, skladno s priporočili vsebuje manj maščob, sladkorjev in soli ter več mineralov, rudnin, vitaminov in drugih snovi, pomembnih za zdravje. Del tega projekta je že šesto leto s ponosom tudi Spar Slovenija.

Foto: Spar

*Povzeto po članku Največ sladkorjev zaužijemo s sladkimi pijačami in slaščicami na portalu Prehrana.si. Vir: https://www.prehrana.si/clanek/481-najvec-sladkorjev-zauzijemo-s-sladkimi-pijacami-in-slascicami

**Vir: Prehranske smernice za oblikovanje pravil ravnanja za zaščito otrok pred neprimernimi komercialnimi sporočili, 2016; SZO – Svetovna zdravstvena organizacija.

Naročnik oglasnega sporočila je SPAR SLOVENIJA, D. O. O.