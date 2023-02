Oglasila se je Golobova spremljevalka: Pozivam vas, podpišite peticijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gabrova v posnetku pojasni, da gre za vseevropsko pobudo, ki so jo podprle že številne države, Slovenija pa še ni dosegla kvote. Doda še, da "imamo Slovenci radi živali in da nam mora uspeti."

Ob koncu posnetka se oglasi neznan moški glas, ki reče, "daj še meni ta link", Gabrova pa se nato nasmeje. Čeprav videa in Gabrove Golob ni posebej komentiral, je tudi on pozval k podpisu peticije in priložil povezavo z dostopom.

Robert Golob in Tina Gaber uradno veze nista potrdila, sta se pa v javnosti že nekajkrat pojavila skupaj, nazadnje na odprtju svetovnega prvenstva v Planici, prvič pa na proslavi ob Prešernovem dnevu.