NSi umaknil interpelacijo zoper Asto Vrečko

Iz Nove Slovenije so sporočili, da poslanci iz vrst SDS-a niso podprli interpelacije zoper ministrico za kulturo Asto Vrečko, ki jo je Nova Slovenija napovedala zaradi združitve Muzeja slovenske osamosvojitve z Muzejem novejše zgodovine, poroča RTV Slovenija.

Po poročanju Televizije Slovenija so v NSi-ju so interpelacijo umaknili, saj sami nimajo dovolj podpisov. V tem mandatu imajo osem poslancev, za vložitev interpelacije pa je po poslovniku DZ-ja potrebnih najmanj deset podpisov poslancev. NSi je pričakoval podpise poslancev SDS-a, a so iz SDS-a v četrtek sporočili, da bodo podpise posredovali takrat, ko bodo vsi poslanci NSi-ja prispevali podpise pod interpelacijo vlade Roberta Goloba.

V NSi pred odločitvijo čakajo na ime kandidata novega premiera

V NSi-ju podpore interpelaciji o delu vlade ne izključujejo, do predloga pa se še ne morejo opredeliti, saj ga ne poznajo, prav tako čakajo na informacijo o tem, koga bodo v SDS-u ob glasovanju o konstruktivni nezaupnici vladi predlagali kot kandidata za novega predsednika vlade.