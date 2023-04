Po sestanku Goloba in Brežana: odstrel 230 medvedov ostaja v veljavi

Odločba o odstrelu 230 rjavih medvedov, ki jo je pretekli teden izdalo ministrstvo za naravne vire in prostor, ostaja v veljavi, so po današnjem srečanju ministra Uroša Brežana in predsednika vlade Roberta Goloba sporočili z ministrstva. Za maj so napovedali širši posvet o razsežnostih problematike upravljanja z zvermi v prihodnje.

Golob in Brežan sta se na temo nedavno izdanega dovoljenja za odvzem medvedov iz narave srečala danes, ob robu današnjega zasedanja DZ.

"Minister je premierju pojasnil argumente za sprejeto odločitev. Odločba, ki jo je ministrstvo za naravne vire in prostor izdalo 13. aprila, ostaja v veljavi," so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu.

Kot so dodali, bo ministrstvo prihodnji mesec organiziralo širši posvet o vseh razsežnostih problematike upravljanja z zvermi v prihodnje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pretekli četrtek izdalo odločbo z dovoljenjem za odvzem iz narave 230 rjavih medvedov. Namen odločbe je preprečitev resne škode in zagotavljanja zdravja in varstva ljudi, je takrat pojasnil Brežan.

Ob tem je opozoril, da so temeljito preučili druge možnosti za preprečevanje konfliktov, vendar niti preselitev na drugo mesto v naravi niti zadrževanje v ujetništvu zaradi številčnosti te vrste ne prideta v poštev. Populacijo rjavega medveda v Sloveniji želijo s trenutnih 1.100 v prihodnjih letih zmanjšati na 800.

Golob v torek ocenil, da je treba področje znova preučiti

Premier Golob je v glede vprašanja odvzema zveri iz narave v torek ocenil, da je treba področje vnovič proučiti. Brežana je zato pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne, vlada pa se vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posveti.

Nevladniki prepričani, da gre za kršenje zakonodaje

V nevladnih organizacijah Društvo za dobrobit živali AniMa, društvo za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka ter Alpe Adria Green so medtem prepričani, da odločitev ministrstva o odstrelu medvedov predstavlja kršitev slovenske in evropske zakonodaje. Na to so v javnem pismu v začetku tedna opozorili tudi Evropsko komisijo in Evropski parlament.