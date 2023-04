Kmetje ogorčeni nad Golobovo izjavo

Sindikat kmetov Slovenije in druge nevladne organizacije s področja kmetijstva zatrjujejo, da za njimi stojijo "zgolj in izključno kmetje, ki si želijo le normalnih pogojev za kmetovanje".

Sindikat kmetov Slovenije in druge nevladne organizacije s področja kmetijstva vztrajajo, da so se za prekinitev pogajanj z vlado in vnovičen zagon protestnih aktivnosti odločili, ker je stanje v kmetijstvu nevzdržno. Nad izjavo premierja Roberta Goloba, da je za njihovo odločitvijo slutiti političen interes, so zato ogorčeni.

Kot so danes sporočili iz Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze Slovenske podeželske mladine in Zveze kmetic Slovenije, za njimi stojijo "zgolj in izključno kmetje, ki si želijo le normalnih pogojev za kmetovanje".

Ponovili so, da je stanje v kmetijstvu nevzdržno ter da mladi kljub veliki želji po kmetovanju bremen, pritiskov in omejitev ne bodo več prevzemali, starejši pa bodo kmetije opustili.

"Ogrožena sta prehranska varnost in javno zdravje prebivalcev Slovenije, zato prosimo, da se nas, predstavnike kmetijstva, obravnava resno. Z izjavami, da za nami stoji politična stranka, se zavaja javnost, preusmerja pozornost in minimalizira težave, v katerih so se znašli slovenski kmetje," so prepričani.

Od pogajanj z vlado so odstopili izključno zato, ker so v odgovor na svoje zahteve prejeli gradivo z argumenti, zakaj se težav, ki pestijo kmete, ne da rešiti, so podčrtali. "Sodu je izbil dno še predlog novele zakona o zaščiti živali, ki so ga koalicijski poslanci vložili v zakonodajni postopek, ne da bi ga prej uskladili s stroko in kmetijskimi nevladnimi organizacijami," so dodali.

Zatrdili so še, da slovenski kmetje čutijo odgovornost do okolja, živali in potrošnikov ter da si za svoje delo zaslužijo spoštovanje.

Predstavniki organizacij s področja kmetijstva so pogajanja z vlado opustili dobra dva tedna po odločitvi, sprejeti skupaj z vlado, da oblikujejo delovno skupino, ki bo pregledala pereča odprta vprašanja na področju kmetijstva. Prihodnji torek bodo v Ljubljani pripravili nov protestni shod, stavkovne aktivnosti pa bodo nato po potrebi še zaostrovali, so napovedali v torek na Igu.

Predsednik vlade Robert Golob je v odzivu na njihovo odločitev poudaril, da tako hiter odhod s pogajanj daje misliti, da je morda zadaj kak drug interes, in to političen. Kot je zatrdil, so na vladni strani vstopili v pogajanja iskreno in verjeli, da je iskrena tudi druga stran.