Premier Golob ministra Brežana pozval, naj zamrzne odstrel 230 medvedov

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je pretekli teden podpisal odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave.

Predsednik vlade Robert Golob je ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je pretekli teden podpisal odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne, vlada pa se bo po besedah premierja vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posvetila.

Premier Robert Golob je v izjavi ob robu podpisa dogovora med vlado, gospodarstvom in raziskovalno-izobraževalno sfero komentiral odločitev predstavnikov kmetov, ki so sporočili, da bodo prekinili pogajanja z vlado in vnovič začeli protestne aktivnosti.

Glede vprašanja odvzema zveri iz narave, ki je v zadnjem času zaradi škode, ki jo zveri povzročajo v kmetijski dejavnosti, spet bolj aktualno, je premier ocenil, da je treba področje vnovič proučiti.

Ministra za naravne vire in prostor Uroša Brežana, ki je pretekli teden podpisal odločbo z dovoljenjem za odvzem 230 rjavih medvedov iz narave, je zato pozval, naj vse odločbe na to temo zamrzne, vlada pa naj se vprašanju ustreznosti trenutno predvidenega odvzema zveri iz narave spet posveti.

Kmetje kot nesprejemljive vidijo tudi rešitve koalicijskega predloga zakona o zaščiti živali. "Kaplja čez rob, ki je slovenskega kmeta tudi močno ponižala, je predlog novele zakona o zaščiti živali. Kmetje smo tisti, ki se najbolj zavedamo pomena zaščite živali in ostro obsojamo njihovo kakršnokoli mučenje. Vendar je popolnoma nesprejemljivo, da predlog predvideva spremembo živinorejskih kmetij v poligon za izživljanje t. i. aktivistov, ki naj bi na podlagi 40-urnega tečaja presojali pravilnost oskrbe živali pri rejcih," je na današnji novinarski konferenci pojasnil predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved.

Golob pa je v izjavi zatrdil, da imajo sosednje države na področju zaščite živali bistveno strožje ukrepe kot Slovenija. "Mislim, da je čas, da se Slovenija na tem področju pridruži civilizirani Evropi ali vsaj svojim sosedam," je bil kratek.