Lovci dobili dovoljenje za odstrel 230 medvedov

Ministrstvo je izdalo dovoljenje za odstrel 230 rjavih medvedov, je danes na novinarski konferenci povedal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan. Pojasnil je tudi, da je osnovni namen preprečitev resne škode in zagotavljanje varnosti ljudi.

Dovoljenje za poseg v populacijo izda ministrstvo za okolje in prostor, pred tem pa mora pridobiti strokovno mnenje Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Ministrstvo je lani izdalo dovoljenje za odstrel 222 rjavih medvedov, po podatkih ZGS-ja pa je bilo v skladu z dovoljenji odstreljenih 206 medvedov. Od tega jih je bilo 200 odstreljenih v skladu s splošnim dovoljenjem ministrstva, šest medvedov pa v skladu s posamičnimi dovoljenji, namenjenimi zagotavljanju zdravja in varnosti ljudi. Največ medvedov so lovci lani odstrelili na Notranjskem in Kočevskem, skupno 96.

Najmanj so jih odstrelili leta 2016

Število izdanih dovoljenj in odstreljenih medvedov se sicer iz leta v leto spreminja. Leta 2021 so lovci odstrelili 128 medvedov, leta 2020 88, leto pred tem pa 161. V zadnjih desetih letih je bilo tako največ medvedov odstreljenih prav lani, najmanj pa leta 2016, ko jih je bilo odstreljenih 31.

Rjavi medved spada med zaščitene živalske vrste. V zadnjih letih se je po ocenah stroke število medvedov povečevalo, januarja lani jih je bilo po ocenah lovcev v Sloveniji več kot 1000.