Kajakaša Medved in Oven državna prvaka na 5000 metrov

V Brežicah so danes organizirali državno prvenstvo v kajaku na 5000 metrov, ki bi sicer moralo potekati že pretekli konec tedna, a so ga odpovedali zaradi neugodnih vremenskih razmer. Naslova državnih prvakov sta si priveslala Mia Medved med kajakašicami in Simon Oven med kajakaši.

Primorska kajakašica Mia Medved je suvereno zmagala v konkurenci članic na 5000 metrov. Za progo je potrebovala 23 minut in pol, dobri dve minuti manj od najbližjih zasledovalk. Na drugo mesto se je uvrstila domačinka Naja Pinterič, sicer slalomistka na divjih vodah, tretja pa je bila Hana Bedrnjak.

S precejšnjo prednostjo je v cilj med kajakaši prišel tudi Simon Oven, ki je za pet kilometrov dolgo progo potreboval 20 minut in dobrih 40 sekund. Moška tekma je postregla s kar nekaj drame, saj se je Jošt Zakrajšek nesrečno zapletel v ribiški laks, tako da je zaradi tega izgubil kar precej časa in bil na koncu z veliko jeze drugi. Na tretje mesto je prišel mladinec Jure Kragelj.

Simon Oven Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Začetek sezone je kar dober. Sicer sem imel nekaj sreče, oziroma Jošt je ni imel, saj je zapel v ribiški laks. Škoda, da se je to zgodilo, da se nisva mogla udariti vse do cilja. Z veslanjem sem zadovoljen, čeprav je v tem trenutku kar zahtevno, ker precej menjamo čolne, iz spustaškega v mirnovodaškega in obratno, zaradi česar so stalno različni občutki. Počutim se dobro. Moja glavna disciplina je še vedno spust, kar se mirnih vod tiče, pa bomo videli na izbirnih tekmah, kako bo in kako bo šlo v kajakaškem dvojcu," je po tekmi povedal Oven.