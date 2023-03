Kaj se dogaja z našo športnico? Pravi, da jo tudi upoštevajo.

Anja Osterman, kajakašica na mirnih vodah, se je lani odločila za svojo pot in na presenečenje marsikoga dosegla veliko vrhunskih rezultatov. Kako je s primorsko kajakašico danes in kaj se trenutno dogaja z njo?

Anja Osterman je lani na tekmah najvišje ravni dosegla kar nekaj vrhunskih rezultatov, potem ko se je odločila za svojo športno pot. Lani je na evropskem prvenstvu v Münchnu osvojila srebrno (K-1 200 m) in bronasto medaljo (K-1 500 m), s svetovnega prvenstva v Halifaxu pa se je vrnila s srebrom (K-1 200 m). Zelo uspešna je bila tudi na tekmah svetovnega pokala. Na podlagi tega so jo ob koncu lanskega leta razglasili za najboljšo kajakašico leta. Primorska kajakašica je že lani dejala, da ne namerava spati na lovorikah, ampak želi delati naprej in izkoristiti rezerve, ki jih še ima. Ji to uspeva? Poklicali smo jo v Južno Afriko in povedala nam je veliko zanimivega. Med drugim nam je razkrila, da jo letos zanima le ena tekma.

Kako se nadaljujejo priprave na novo sezono?

Vse gre po načrtih. Po novem letu sem za teden dni odšla na Slovaško, kjer sva s trenerjem naredila načrt in nekaj preizkusov za zimsko sezono, saj nisva skupaj vsak dan. Dogovorila sva se tudi o odhodu v Južno Afriko, potem ko smo bili dogovorjeni, da potujem skupaj z njimi. Zato sem teden pred odhodom na priprave odšla na Slovaško in že nekaj dni trenirala s Slovaki.

Slovaki so v Južni Afriki prvič, medtem ko sem jaz že tretjič. Vsem je zelo všeč, ker je tukaj vse na enem mestu in je vse pri roki. Res mi je všeč in, kar je glavno, tukaj je lepo vreme, poletje.

Anja Osterman v družbi mladega afriškega leva Foto: Osebni arhiv Anje Osterman

Za koliko časa ste odšli na priprave v Južno Afriko?

Mislim, da smo šli za 40 dni, torej do drugega aprila. Potem me doma čaka teden počitka, nato pa s polno paro naprej.

Ste vi predlagali, da greste v Južno Afriko?

Da, to sem predlagala in pri tem tudi malo vztrajala. Lani smo bili na pripravah v Kaliforniji. Sicer je tam zelo lepo, ampak voda ni dovolj mirna za predolimpijsko sezono. Voda tam neprestano teče, ker so to kanali v marini, povezani z morjem. Bilo je veliko vetra in valov, kar mi ne ustreza. Zato sem trenerju predlagala Afriko. Sprva se ni mogel odločiti, a ko so Slovaki novembra odšli na štiritedenske priprave v Kalifornijo, je bilo vreme na mojo srečo tako slabo, da me je trener poklical in potrdil priprave v Afriki.

Zdaj je že dejal, da mu je tukaj res všeč in da se bo zagotovo vrnil. Navdušeni so nad tukajšnjo prijaznostjo. Tukaj se res počutiš kot doma. Ustregli ti bodo in mislim, da to vsem ustreza, ker se res počutiš dobrodošlega. Ko imaš takšne pogoje in vse pri roki, ne vem, zakaj mu tukaj ne bi bilo všeč.

Anja Osterman je v lanski sezoni dosegla nekaj izjemnih rezultatov. Foto: Nina Jelenc

Očitno v ekipi vaša beseda nekaj velja?

Rekla bom, da imava s trenerjem dober odnos in si tudi pomagava. On meni kot trener, jaz pa mu pomagam s svojim znanjem v kajaku in v tehniki. Mislim, da vidi tudi nekaj dobrega v tem, kar jaz prinesem v ekipo. Z mojim delom je zadovoljen in mislim, da si tudi on želi, da sem jaz zadovoljna, tako da tudi moja beseda nekaj šteje in se nad tem ne pritožujem (smeh, op. p.).

Lanska sezona je bila za vas po rezultatih izjemna. Za vas to pomeni dodatno motivacijo ali morda tudi pritisk, saj ste bili lani gonilna sila slovenske reprezentance v šprintu?

Glede na lanske uspehe sem šla v novo sezono z dobrim občutkom. Mislim, da me ne bi smelo skrbeti. Na treningih gre vse dobro in tudi sam trener je rekel, da ga nič ne skrbi glede letošnje sezone, kar me še dodatno pomirja.

Seveda se ne morem ozirati na lanske rezultate, ker bo letošnja sezona drugačna. To bo predolimpijska sezona. Ne moreš se opirati na lanske rezultate. Treba je vložiti nov trud in novo delo. Mislim, da smo na dobri poti za nove dobre rezultate. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh. Ne želim si ponoviti lanske sezone, ampak si bolj želim olimpijsko kvoto. Ta mi bo pomenila veliko več kot medalje. Vse gre v pravo smer. Oba s trenerjem sva zadovoljna, zadovoljna sem s svojim delom. In ko še treniraš na tako lepem mestu, je vse lažje.

Ob napornih treningih je tudi nekaj časa za sproščanje ob bazenu. Foto: Osebni arhiv Anje Osterman Lani ste dejali, da imate pri sebi še kar nekaj rezerv. Sicer ste dejali, da jih ne boste razkrivali … Gre tudi na tem področju v pravo smer?

Da, gre. To so pravzaprav malenkosti, ki lahko veliko vplivajo na rezultat. Delala sem določene dihalne vaje, gibalne vzorce, ki pripomorejo k tehniki. Mislim, da takšne malenkosti, na katere se veliko tekmovalcev ne ozira, delajo velike spremembe. Letos smo temu namenili velik poudarek in vidim, da mi to ustreza. Tudi na vodi se počutim drugače, boljše. To delo skozi zimo mi je zelo pomagalo.

Prav tako mi je všeč, da se načrt treninga razlikuje od lani, ko smo bili v Kaliforniji. Lani smo dopoldne veslali dve uri in pol, popoldne pa je sledil le fitnes. To je bil načrt, ki ga nisem bila vajena, ampak glede na rezultate, ki sem jih dosegala, mi je to pomagalo. Letos smo znova spremenili načrt. Prvi teden je bil uvoden. Veslali smo dvakrat na dan, zraven pa še trenirali v fitnesu. Ta teden je bil poudarek na kilometrini. To pomeni, da veslamo tudi trikrat na dan, kar nanese tudi po 30 kilometrov, in potem še fitnes. Ta raznolikost mi zelo ustreza. Torej, da se treningi ne ponavljajo in da ni enoličnosti. Prav tako pa mi veliko pomeni dobra družba. Prav tako imamo tukaj maserja, ki skrbi za nas.

Prej ste že omenili, da bi vam največ pomenila osvojitev olimpijske kvote. Je že znano, kje jo boste poskušali doseči?

Pri nas jo bomo lovili na svetovnem prvenstvu, torej letos avgusta. Prvih šest mest uradno dobi kvoto za olimpijske igre. Sicer se po tem določena mesta sprostijo, ker nekatera dekleta veslajo v skupinskih čolnih in lahko osvojijo več kvot. A ena oseba ne more imeti več kot ene kvote in tako se nekaj mest sprosti. Ta proces je kar zapleten … Uradno je šest mest in jaz jih bom lovila. V resnici me druge tekme, kot je letošnje svetovno prvenstvo (Duisburg, op. p.), ne zanimajo. Vse preostale tekme bodo za zraven.

Torej se boste vi za olimpijske igre potegovali za mesto v kajaku enosedu na razdalji 500 metrov?

Da. In na podlagi lanskih rezultatov ne bi smela imeti težav z osvojitvijo kvote. Preden ne odveslam tekme, ne morem 100-odstotno zagotoviti, da bo tako. Avgusta bomo videli, kako bo.

Lani si je nabrala nekaj dragocenih izkušenj v kajaku enosedu. Foto: Kajakaška zveza Slovenije

Lani ste se pravzaprav prvič povsem posvetili kajaku enosedu na tako visoki ravni. Vam bodo lanske izkušnje za letošnjo sezono prišle prav?

Mislim, da mi bo nekoliko lažje, glede na to, da sem lani odveslala kar nekaj tekem. Pred tem sem nekaj let veslala le v dvojcu (skupaj s Špelo Ponomarenko Janić, op. p.). Lani sem sami sebi dokazala, kaj zmorem tudi v enojcu. To mi daje dodatno motivacijo, saj sem v kajaku sama in sama odgovorna za svoje rezultate. Ko stopiš na tiste stopničke, se lahko zahvališ samo sam sebi. To je nekaj neverjetnega. To je tisto, kar me motivira za prihodnost in olimpijske igre v Parizu. Res se že veselim te sezone.

Anja Osterman večkrat poudarja, da je hvaležna, da je lahko zaposlena v Slovenski vojski. Foto: Instagram & Imdb Lani se je vaši ekipi priključilo kar nekaj novih oseb. Je ekipa za letos ostala enaka?

Da, ekipa je ostala enaka. Letos se že nekoliko bolj poznamo, zato je delo malce lažje. Doma v fitnesu večinoma treniram z Damirjem Mikelićem v njegovem fitnesu. Sodelujem tudi s fizioterapevtom Iztokom Averijem, res sem mu hvaležna … Mislim, da to vse veliko pripomore k mojim treningom na vodi. V slovaški ekipi se je nekaj tekmovalk zamenjalo. Imamo dve novi tekmovalki in zelo dobro se razumemo ter se tudi podpiramo. Res uživam v veslanju in zaradi tega še toliko bolj na tekmah.

