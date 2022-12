Anja Osterman in Benjamin Savšek sta kajakaša leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anja Osterman in Benjamin Savšek sta prejela priznanje za najboljša kajakaša leta.

Kajakaška zveza Slovenije je na slavnostni prireditvi razglasila svoja najboljša športnika v sezoni 2022. Pri moških je to že tretjič zapovrstjo postal kanuist Benjamin Savšek, pri dekletih pa si je priznanje prislužila kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman, ki je najboljša prvič v karieri.

"Letos je bila konkurenca res močna, zato mi to priznanje še toliko več pomeni," je dejal Savšek, olimpijski prvak je premagal Nejca Žnidarčiča in Luko Božiča - slednji po sezoni okreva po operaciji kolena, ki sta bila prav tako v ožjem izboru.

"Še enkrat se je izkazalo, da je meja med uspehom in neuspeh zelo majhna"

Savšek si je je priznanje prislužil predvsem po zaslugi naslova evropskega prvaka. "V minuli sezoni sem startal na tako imenovani trojček. Želel sem si postati evropski in svetovni prvak ter tudi zmagovalec svetovnega pokala. Začel sem dobro, postal evropski prvak, dobro mi je šlo tudi v svetovnem pokalu. A končalo se ni tako dobro, še enkrat se je izkazalo, da je meja med uspehom in neuspeh zelo majhna. So mi pa ostali cilji za naslednjo sezono," je sezono 2022 opisal Tacenčan, ki je že začel priprave za preizkušnje v letu 2023. Zaenkrat jih opravlja še doma, januarja pa bo odpotoval v Združene arabske emirate.

Foto: Kajakaška zveza Slovenije

"Tokrat sem za priprave v toplih krajih izbral Združene arabske emirate. Lani smo bili na Reunionu, še prej tudi v Avstraliji, letos smo se odločili, da odidemo v emirate, predvsem za to, ker je proga zahtevnejša, bolj divja, in na njej lahko več naredim," meni Savšek.

Take sezone ni pričakovala

"Tega priznanja še nimam, je pa potrditev trdega dela in dobrih odločitev. Počaščena sem in ponosna," pa je bila na podelitvi dobre volje Osterman, svetovna podprvakinja, ki je imela glavni konkurentki v Evi Terčelj in Ajdi Novak. A odločitev vendarle ni bila tako težka, saj je Primorka poleg srebrne kolajne na svetovnem prvenstvu v sezoni osvojila tudi dve kolajni na evropskem prvenstvu.

"Take sezone zagotovo nisem pričakovala. Sem pa videla, da so še rezerve, ki jih bom poskušala izkoristiti v novi, v kateri bo glavni cilj olimpijska kvota. Ta bi mi pomenila več kot vsi letošnji rezultati," je povedala Koprčanka.

Zveza je s posebnimi priznanji nagradila vseh 33 športnikov v vseh kategorijah, ki so osvojili kolajno na velikih tekmovanjih.