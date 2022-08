Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska kajakašica na mirnih vodah, Anja Osterman, je tekmovalno sezono 2022 sklenila v šampionskem slogu z zmago med kajakašicami na posebnem tekmovanju v sprintu na mirnih vodah, ki so ga pripravili na reki Oklahoma v Oklahoma Cityju v ZDA.

Drugo leto po vrsti je Oklahoma gostila super pokal v sprintu na mirnih vodah, na katerem so imeli pravico nastopa le najboljši tekmovalci in tekmovalke, ki so prejeli posebno vabilo organizatorjev. Slovenske barve je zastopala 29-letna Koprčanka Anja Osterman, za katero je enkratna sezona.

Tudi v Združenih državah Amerike je bila uspešna, saj je na 350-metrski razdalji, ki sicer ni standardna tekmovalna razdalja, temveč v uporabi le na super pokalu, dosegla še eno zmago v letošnjem letu.

V nočnem finalu pod žarometi je bila najhitrejša na 350 metrov in v cilj priveslala 77 stotink hitreje od Poljakinje Anne Pulawske, ki je slavila na nedavnem evropskem prvenstvu v Münchnu. Tretja je bila Avstralka Alyssa Bull, ki je zaostala za 82 stotink.

V mešani štafeti z Dancem do 4. mesta

Že prej je bila na sporedu še ena zanimiva disciplina, in sicer mešana štafeta na 1500 metrov, kjer je Anja Osterman moči združila z Dancem Renejem Holtenom Poulsnom. Na koncu sta bila četrta, kolajna se jima je izmuznila za nekaj manj kot sekundo in pol.

S tem tekmovanjem se je zaključila letošnja mednarodna sezona največjih članskih tekmovanj v sprintu na mirnih vodah, medtem ko mladince in mlajše člane prihodnji teden čaka še svetovno prvenstvo v Szegedu.

Anja Osterman je imela nepozabno leto, saj je sezono začela z zmagama in srebrom na tekmah svetovnega pokala, osvojila srebro na svetovnem prvenstvu v Kanadi, nato srebro in bron na evropskem prvenstvu v Nemčiji, za konec pa je še zmagala na tekmi za super pokal.

