Zmeda na EP: Anja Osterman vendarle do nove kolajne!

Slovenska kajakašica Anja Osterman je na evropskem prvenstvu v Münchnu na 500-metrski razdalji osvojila bronasto odličje. Sprva so rezultati kazali, da je tretja, nato so spremenili rezultate in Ostermanova je za trenutek za tri tisočinke ostala brez odličja, po novi spremembi rezultatov pa je skupaj z Danko Emmo Jorgensen zasedla tretje mesto. Primorka je bila v soboto na 200-metrski razdalji druga.