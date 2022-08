Za medaljo ni bilo dovolj, je pa bilo dovolj za peto mesto

Avstrijec Jakob Schubert je novi evropski prvak v kombinaciji balvanskega in težavnostnega plezanja, ki je nova olimpijska disciplina in bo del olimpijskih iger v Parizu leta 2024. Luka Potočar, edini slovenski predstavnik v finalu zadnje tekme evropskega prvenstva v športnem plezanju, je osvojil peto mesto. Slovenska reprezentanca se z Bavarske vrača s petimi odličji, tri je osvojila Janja Garnbret, po eno pa Mia Krampl in Potočar.

Jakobu Schubertu sta se na zmagovalnem odru pridružila podprvak Adam Ondra, vodilni po balvanskem delu kombinacije, in bronasti Alberto Gines Lopez.

The final medals of the European Championships have been decided and it's Austria who takes the men's B&L gold



🥇 - Jakob Schubert 🇦🇹

🥈 - Adam Ondra 🇨🇿

🥉 - Alberto Ginés López 🇪🇸 @ECMunich2022 #IFSC #SportClimbing #BackToTheRoofs pic.twitter.com/8LzkHkHo8I — International Federation of Sport Climbing (@ifsclimbing) August 18, 2022

Evropsko prvenstvo je bilo prvi pravi test novega olimpijskega formata, ki kot kažejo prvi vtisi, deluje tudi v praksi. Specialiste za balvansko in težavnostno plezanje veseli predvsem to, da so se v novem olimpijskem formatu izognili hitrostnemu plezanju, ki s prej omenjenima disciplinama nima prav veliko skupnega in ga plezalci večinoma ne trenirajo in jim je dokaj tuje.

Zmagovalna trojka olimpijske kombinacije: Ondra, Schubert in Gines Lopez (desno). Foto: Guliverimage

Tekmovalci so se v kombinaciji razvrstili na podlagi povsem novega točkovanja. Najprej so se merili v balvanih, nato še v težavnosti. Maksimalno število točk, ki so jih lahko zbrali pri tem, je 200 (vrh vseh štirih balvanov in vrh smeri za težavnost). Maksimalnemu številu točk se je v sredo najbolj približala Janja Garnbret, ki je zbrala 199,9 točke in osvojila še tretji evropski naslov na tem prvenstvu. Schubert je bil precej bolj skromen. Dosegel je 150.8 točk.

Kaj se je dogajalo v finalu olimpijske kombinacije?

2. del: TEŽAVNOSTNO PLEZANJE:



V drugem delu finala so plezalci odplezali še težavnostni del kombinacije. Najvišje, do višine 49+, je splezal Avstrijec Jakob Schubert, kar je zadostovalo, da se je s 4. mesta v balvanskem delu prebil do najvišje stopničke v kombinaciji in naslova evropskega prvaka v kombinaciji. V tem formatu se bodo plezalci in plezalke merili na prihodnjih olimpijskih igrah v Parizu leta 2024.

Luka Potočar, ki je bil po balvanskem delu sedmi, je v težavnosti pridobil dve mesti in bil na koncu peti.

Drugo mesto je osvojil Adam Ondra, tretje pa olimpijski prvak Alberto Gines Lopez.

Luka Potočar je tekmo v olimpijski kombinaciji končal na 5. mestu. Foto: Guliverimage

Kako poteka točkovanje v težavnosti? Plezalec, ki doseže vrh, dobi 100 točk. Pri tistih, ki vrha ne dosežejo, oprimki od 21. do 25. prinesejo 1 točko, od 26. do 35. oprimka dve točki, pet točk pa prinesejo oprimki od 36. do vrha.

Višina Število točk 1. Jakob SCHUBERT (AUT) 49+ 95.1 2. Adam ONDRA (ČEŠ) 48+ 90.1 3. Filip SCHENK (ITA) 48+ 90.1 4. Alberto Gines Lopez (ŠPA) 48 90.0 5. Luka POTOČAR (SLO) 47+ 85.1 6. Sam AVEZOU (FRA) 38+ 40.1 7. Mejdi SCHALCK (FRA) 30+ 15.1 8. Nicolai UŽNIK (AUT) 21+ 1.1

Adam Ondra (levo) vodi po balvanskem delu kombinacije. Foto: Guliverimage

1. del: BALVANSKO PLEZANJE:

Po balvanskem delu je s tremi vrhovi in 80,7 točke vodil legendarni češki plezalec Adam Ondra, slovenski predstavnik Luka Potočar pa je bil z enim vrhom in 36,8 točke na predzadnjem, sedmem mestu. Zaostanek je poskušal nadoknaditi v drugem delu kombinacije, težavnostnem plezanju, kjer tekmovalci plezajo na visoki steni in so zavarovani z vrvjo.

Ime plezalca 1. balvan 2. balvan 3. balvan 4. balvan Skupno število točk Adam ONDRA (ČEŠ) 24,8 5,9 25 25 80,7 točke Sam AVEZOU (FRA) 25 točk 5,9 24,8 24,8 80,5 točke Jakob SCHUBERT (AUT) 24,9 24,9 5,9 24,8 55,7 točke Mejdi SCHALCK (FRA) 24,9 5,8 25 24,8 80,8 točke Alberto GINES LOPEZ (ŠPA) 24,8 6,0 25 5,9 36,8 točke Nicolai UŽNIK (AUT) 24,9 6,0 5.7 24,8 61,4 točke Luka POTOČAR (SLO) 3 točke (prva cona v prvem poskusu) 5,9 (druga cona v drugem poskusu) 24,9 (vrh v drugem poskusu) 3 (prva cona v prvem poskusu) 36,8 točke Filip SCHENK (ITA) 3,0 5,7 24,9 0.0 33,6 točke

Kaj se dogaja v balvanskem delu kombinacije?

Plezalci morajo v okviru olimpijske kombinacije preplezati štiri balvane (nizke stene z oprimki), za vsakega imajo štiri minute časa. Največ točk (25) prinaša dosežen vrh, vsi štirje preplezani balvani so vredni 100 točk. Če plezalci vrha ne dosežejo, točke prinašajo tudi osvojene cone (označen oprimek na steni). Plezalci dobijo tri točke, ko priplezajo do prve cone oz. šest, ko dosežejo drugo cono. Vsak padec pomeni odbitek v višini desetinke točke.

Nov sistem točkovanja Olimpijska kombinacija je nova olimpijska disciplina ki združuje balvansko in težavnostno plezanje, medtem ko bo hitrostno plezanje na Olimpijskih igrah v Parizu 2024 na sporedu kot ločena disciplina. Nov format tekmovanja s seboj prinaša nov sistem točkovanja. Na balvanih sta po novem sistemu dve coni, pri čemer prva prinaša tri točke, druga šest, dosežen vrh pa 25 točk. Vsak padec pomeni odbitek v višini desetinke točke. Maksimalni izkupiček na balvanih (štirje balvani, za vsakega imajo tekmovalke na voljo štiri minute) prinaša sto točk, enako (sto točk) tudi dosežen vrh v smeri za težavnost. Zmaga tisti, ki zbere največ točk. Prva evropska prvakinja v novi olimpijski kombinaciji je Janja Garnbret, ki je zbrala skoraj vse točke (199,9). Desetinko je izgubila na zadnjem balvanu, kjer je za vrh potrebovala dva poskusa in namesto 25 točk, kot jih prinaša vrh, dosežen v prvem poskusu, je prejela 24,9 točke.

Preberite še: