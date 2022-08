Zdaj ima tudi naslov, ki ga do zdaj ni imela: Janja Garnbret je evropska prvakinja!

Podrobnejši potek ženskega finala v težavnostnem plezanju (EP):

Foto: Guliverimage

Mia Krampl jeprvo medaljo na evropskih prvenstvih naskakovala s tretjega mesta. Foto: Guliver Image

Jessica Pilz je leta 2018 na SP v Innsbrucku postala svetovna prvakinja v težavnosti. Foto: Sportida

Hannah Meul je edina nemška plezalka v finalu težavnostnega plezanja. Foto: Guliverimage

Na plezalnih tekmah v Münchnu vedno vlada izjemno vzdušje in nič drugače ni na evropskem prvenstvu. Foto: Guliverimage

je uspelo! S priplezano višino 50+, tik pod vrhom (zadnji oprimek je dosegla, a zdrsnila in vratolomno omahnila v globino), je suvereno zmagala in postala evropska prvakinja v težavnostnem plezanju! Naslov evropske podprvakinje je pripadel Avstrijki, tretje mesto pa je osvojila Francozinjaje tekmo končala tik pod zmagovalnim odrom, na četrtem mestu."Zame je bila to ena najtežjih tekem, zelo sem vesela zmage. Ob padcu sem bila šokirana, mislila sem, da bom umrla," je v prvi izjavi po finalu povedala Garnbretova.- Zadnja se v steno podaja glavna favoritinja za evropski naslov v težavnosti. Kljub temu, da se marsikomu zdi, da je v svoji karieri dosegla že vse, kar je sploh mogoče, 23-letna Korošica evropskega naslova še nima.- Naslednja tekmovalka, ki bo skušala izzvati, prvo favoritinjo za evropski naslov, je 28-letna Francozinja. V finalu je splezala do višine 41+, kar ji že prinaša medaljo. Še vedno vodi Pilzeva, Kramplova je zdaj tretja.- Dočakali smo prvi slovenski nastop v finalu.udeleženka olimpijskih iger v Tokiu,se v boj za medaljo podaja s tretjega mesta v polfinalu. Priplezala je do višine 40+, kar je sicer enaka višina kot jo je pred njo dosegla Totkova, a je Slovenka zaradi boljše uvrstitve v polfinalu, uvrščena višje in trenutno na 2. mestu. To hkrati tudi pomeni, da je Pilzeva že med dobitnicami medalj in bo najmanj tretja.- Počasi se bližamo nastopu slovenskih predstavnicin, ki sta polfinale končali na 3. oz. prvem mestu. V steni je že Avstrijka, svetovna prvakinja v tej disciplini iz leta 2018. Pilzeva je priplezala do višine 45 in gladko prevzela vodstvo.- Naslednja finalistka je domačinka, 21-letna, sicer specialistka za balvansko plezanje, ki je v polfinalu zasedla peto mesto. Navijači jo spodbujajo z bučnim aplavzom in vzkliki podpore. Priplezala je do višine 37, kar je trenutno dovolj za tretje mesto.- V steni je že šestouvrščena v polfinalu, komaj 17-letna Bolgarka, ki je splezala do višine 40+ in prevzela vodstvo.- Naslednja plezalka, ki se je pred napolnjenim Kraljevim trgu v bavarski prestolnici lotila stene, je ukrajinska plezalkaKot je pred nekaj urami razkrila na Instagramu, se je celo noč borila z želodčnimi težavami, zato jo je uvrstitev v finale močno presenetila. Njena pot v finalu se je hitro končala, priplezala je le do višine 18.- Prva finalistka, ki se je lotila stene, je 21-letna Čehinja, evropska podprvakinja iz leta 2020. Uspelo ji je priplezati do višine 37+.- na Kraljevem trgu v Münchnu se začenja ženski finale težavnostnega plezanja. Med osmerico finalistk, ki imajo za smer pet minut časa, sta dve Slovenki,in