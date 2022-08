Jernej Kruder presenetil in se prebil v finale

Enaintridesetletni Jernej Kruder se je v polfinale uvrstil s tretjim dosežkom kvalifikacij. V polfinalu se je odločno podal v zahtevne smeri ter z veliko mero vztrajnosti v sedmem poskusu osvojil vrh prvega balvana. V naslednjih dveh je ostal brez vrhov, a je osvojil coni, kar se je izkazalo za ključno. Četrti balvan je za Celjana prestavljal preveliko uganko.

Smeri so se izkazale za zelo zahtevne. Edini z osvojenima dvema vrhovoma od štirih smeri je bil Čeh Adam Ondra, ki je tudi dobil polfinale. Drugi je bil Francoz Sam Avezou, tretji predstavnik Avstrije Nicolai Užnik, tekmovalec z avstrijskega Koroškega slovenskega rodu. Tako kot Kruder sta slednja osvojila vrh prvega balvana.

Here are your European Championships Munich 2022 men's Boulder finalists 👏@ECMunich2022 | #IFSC #SportClimbing #Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/5oY2r3UuPb