Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman je an evropskem prvenstvu na Bavarskem osvojila srebrno kolajno na 200 metrov.

Anja Osterman je v finalu na 200 metrov zaostala le za Emmo Jörgensen. Danka je bila 21 stotink hitrejša. Tretja je bila Poljakinja Marta Walczykiewicz (+0,29). Primorka je tudi na nedavnem svetovnem prvenstvu v kanadskem Halifaxu na 200 metrov osvojila odličje srebrnega leska in zaostala le za nosilko petih zlatih odličij - Novozelandko Liso Carrington.

V nedeljo Ostermanovo čaka še veliki finale na 500 metrov.

Rok Šmit je na evropskem prvenstvu v Münchnu v svoji polfinalni skupini osvojil sedmo mesto na 200 metrov in se ni prebil v nedeljski finale. V njem so se iz Šmitove skupine v finale prebili Nemec Jonas Draeger, Italijan Giacomo Cinti in Španec Ivan Fernandez. Šmit je na petkovi preizkušnji na 500-metrski razdalji osvojil četrto mesto v finalu B.

Jošt Zakrajšek je v finalu B osvojil peto mesto na 1.000 metrov. Zakrajška ob 16.25 čaka še maratonska preizkušnja na 5.000 metrov.